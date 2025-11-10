Átadták a Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díjait

Hazai – 2025. november 10., hétfő | 11:10
A szociális munka napja (november 12.) alkalmából 2018 óta minden évben átadott kitüntetéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) a szervezeten belül a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, valamint karitatív területen végzett kiemelkedő munkát ismeri el. A díjat idén húsz máltai munkatárs és önkéntes vehette át november 7-én Budapesten, az MMSZ Bem rakparti központjában.

Az Ambrózia-díjat olyan munkatársaknak és önkénteseknek ítélik oda, akik áldozatkész munkájukkal az egész máltai közösség számára példaképek lehetnek. Az idei átadóünnepséget a Szeretetszolgálat Bem rakparti központjában rendezték november 7-én.

Az eseményen a húsz díjazotton kívül jelen volt Szabadhegÿ Péter, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Vecsei Miklós, a szervezet alelnöke, Lázár Alpár, az MMSZ ügyvezető alelnöke, illetve a szervezet régióvezetői, regionális ügyvezetői és munkatársai. Az ünnepség kezdetén a szociális munka napja alkalmából készült, az utca emberét megszólaltató kisfilmet vetítették le. A videó a társadalom köszönetét közvetítette a szociális dolgozóknak.

Az eseményen konferáló Mátrai Roxána a díj névadójáról, Ambrózia nővérről, a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend 2017-ben elhunyt egykori tartományfőnöknőjéről emlékezett meg. Szabadhegÿ Péter, a szervezet elnöke köszöntőbeszédében örömét fejezte ki, hogy az Ambrózia-díj értéke és tekintélye évről évre növekszik, mert újabb és újabb hiteles emberek kapják meg, akik életükkel és szolgálatukkal példát mutatnak.

A 2025-ös Ambrózia-díjakat Szabadhegÿ Péter elnök, Vecsei Miklós alelnök és Lázár Alpár ügyvezető alelnök adta át a húsz kitüntetettnek, akik méltatását ITT olvashatják.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence

Magyar Kurír

