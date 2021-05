Átadták a Mindszenty Sportközpontot Zalaegerszegen

Az ünnepség szentmisével vette kezdetét az iskola kápolnájában. Szentbeszédében Udvardy György veszprémi érsek kiemelte: Jézusra mint örök főpapra emlékezünk a mai ünnepen, akinek minden cselekedete, állítása abból fakadt, hogy úgy tekintett magára mint áldozatra, mint főpapra.

Jézus megtestesülésével, nyilvános működésével, tanításával magára veszi az ószövetségi nép várakozásában érthető képeket, és tudatosan jelenik meg mint pásztor, beszél a népről mint Isten kedves szőlőjéről, tudatosan jelenik meg mint Izrael új királya, és tudatosan úgy jelenik meg mint főpap. Aki nemcsak a népért és magáért mutatott be áldozatot, hanem őbenne érthető az áldozat minden formája – mondta az érsek.

A sportcsarnok nemcsak a mindennapos testnevelésórák megtartása miatt fontos – hangsúlyozta Francoise Debeaupte CND, a fenntartó Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend vezetője. Magyar és nemzetközi sportversenyek lebonyolítására is alkalmas, emellett a Zalaegerszegi Vívó Egyletnek is otthona, ahol a kerekesszékes vívók is edzhetnek, versenyezhetnek. Ez a sportcsarnok az élet iskolája: edzi a testet, és közben szolidaritást teremt a résztvevők között – mondta a rendfőnök.

Csordás Róbert igazgató visszatekintett az iskola alapítása óta eltelt kilenc évtizedre, kiemelve: volt értelme az alapítók, valamint a segítők küzdelmeinek, akik példát mutattak hitből, összefogásból és kitartásból.

Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő összefoglalták a fejlesztés megvalósulásának állomásait.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében kiemelte: a magyar társadalomnak van igénye az egyházi iskolákra. Ezekben az intézményekben az egész emberi személyiséget fejlesztik. Hangsúlyozta: a névadó Mindszenty József életszentsége, példája kötelezi az intézményben tanulókat, dolgozókat, hogy az ő életpéldáját valósítsák meg saját életükben.

Székely János szombathelyi megyéspüspök áldotta meg a komplexumot; ezt követte az ünnepélyes szalagátvágás és a vívóterem megtekintése.

