Átadták a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont új sportpályáját

A pálya átadása a járványhelyzet szabályai szerint zajlott: a diákok az osztálytermeik ablakaiból követték a „ceremóniát”, csak a diákönkormányzat (DÖK) tagjainak maroknyi csapata gyűlt össze a pálya mellett.

Rubovszky Rita megköszönte a Boldogasszony Iskolanővéreknek, személyesen pedig Judit nővérnek az utóbbi évek sok gondoskodását, amelyek révén még korszerűbbé és otthonosabbá váltak az iskola épületei, terei. Az elmúlt nyár több ilyen jellegű újítást hozott. Nemcsak a most átadott sportpálya készült el, de az új ebédlő is, és hozzá egy hangulatos terasz. Az új fiókos szekrények mellé pedig nemsokára elkészülnek az új fogasok. Az igazgatónő megköszönte a technikai dolgozók munkáját is, akik június 15-e óta folyamatosan azon dolgoztak, olykor a tűző napon, hogy ez a szép új környezet létrejöhessen.

Az új sportpályát a DÖK-elnök is megköszönte, a tagok pedig ároni áldást énekeltek az üzemeltetési részleg dolgozóinak és egy kis ajándékot is átnyújtottak a képviselőiknek.

Szabon Gábor az áldás előtt imádságában azt kérte a Jóistentől, hogy az új pálya örömteli és balesetmentes hely legyen, a lelki és testi egészséget szolgálja.

Lobmayer M. Judit nővér megköszönte az iskola vezetésének az együttműködést, hiszen amint mondta: „Hogy a Patrona állandóan épülhet és szépülhet, közös munka és összefogás eredménye. Az igaz – tette hozzá, – hogy az iskola épületeit egy kissé már kinőttük. De ahogyan a közmondás is tartja: Sok jó ember, kis helyen is elfér. Türelemmel, szeretettel, újításokkal, leleményességgel igyekszünk ezen a problémán úrrá lenni. És bízunk abban a szentírási gondolatban is, amely szerint, aki a kicsiben hű volt, arra sokat bíznak. Ezért merünk tovább álmodni és tervezni."

Forrás és fotó: Boldogasszony Iskolanővérek

