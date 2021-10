Átadták a Szent István diakónus díjat a Miskolci Egyházmegye ministránsának

A Miskolci Egyházmegyében minden évben a legkiemelkedőbb szolgálatot végző ministráns részesül a Szent István diakónus díjban. A díjat Orosz Atanáz megyéspüspöktől vehette át az idei díjazott, Spirkó Balázs.

Spirkó Balázs a múcsonyi közösség tagja, sok-sok éve már minden vasárnap és ünnepeken is segíti Szepesi Szilárd atyát az oltárszolgálatban. Alkalmanként az apostol olvasásával is megbízzák. A liturgikus énekek minél alaposabb elsajátítása érdekében rendszeresen részt vesz a kiskántorképző találkozókon is.

