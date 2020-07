Átadták a új görögkatolikus látogatóközpontot Debrecenben

A Hit és kultúra nevet viselő, 360 négyzetméter alapterületű épület alapkövét még tavaly májusban helyezték el. Az új turisztikai látogatóközpont egyfelől segít megismerni a debreceni görögkatolikusok történetét, másfelől találkozóhelyül szolgál majd a gyülekezet számára. A kétszintes épület földszintjén turisztikai kiállítóteret alakítottak ki, az emeleten pedig egy osztatlan nagyobb tér is várja az ide érkezőket, a belső udvaron pedig a gyerekek számára egy kisméretű játszótér, játszósarok is megépült. A beruházás 210 millió forintból valósult meg, a költségekhez Debrecen önkormányzata pályázati forrásból 70 millió forinttal járult hozzá, a fennmaradó összeg a hívek nagylelkű adományaiból gyűlt össze. Az építkezést továbbá az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság a Hajdúdorogi Főegyházmegye folyamatos támogatása révén is segítette.

A látogatóközpont többfunkciós: nemcsak a már működő programokat, közösségeket (ikonkör, női torna, karatetanfolyam, stb.) tudja befogadni, de minden technikai feltétel adott, hogy 100-150 fő kényelmesen elférjen egy keresztelő, házassági évforduló, születésnap vagy akár egy halotti tor alkalmával. Emellett az egyházközség pályázaton nyert egy kisebb összeget fiataloknak szóló program szervezésére, amelynek köszönhetően a jövőben elsajátíthatják a filmkészítést, és megtanulhatják okosabban használni az internetet. Egy állandó kiállítás is várja majd az ide betérőket, akik közelebbről megismerhetik a görögkatolikus liturgikus öltözetet, eszközöket és szakrális edényeket. Az interaktív tárlat akár egy „kihelyezett” hittanóra részeként is látogatható az iskolák, egyházközségek számára.

A július 5-i ünnepélyes átadás püspöki Szent Liturgiával vette kezdetét a főszékesegyházban. Kocsis Fülöp érsek-metropolita prédikációjában hangsúlyozta: hosszú évek óta várja már a debreceni közösség, hogy végre felépüljön ez a látogatóközpont. „Lássuk meg benne az Isten ajándékát, jóságát! Azzal az örömmel menjünk majd be az új épületbe, hogy nyissa fel a mi szemünket is: mennyire jó az Istenhez tartozni! Az Ő közösségéhez! Ez a látogatóközpont is közösséget teremt. De ez nemcsak a jó barátok találkozóhelye, hanem az Isten közösségének is a helye!” A Szent Liturgia után a metropolita megáldotta az épületet.

Papp László polgármester szerint a most elkészült látogatóközponttal Debrecen az Európát behálózó zarándokutak fontos állomása lehet a jövőben. Azt kívánta, hogy a most átadott és megáldott épület meghatározó, példaadó eleme legyen ennek az erős debreceni vallási és kulturális hálózatnak. „Olyan közösségi centrum, ahol a zarándoklat és a turizmus szorosan összefonódhat, ahol a hit és a kultúra találkozhat, és ahol minden látogatás élménnyé válik az ide betérő embereknek.”

A meghívott vendégek közül Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében a látogatóközpont nevére hívta fel a figyelmet: Hit és kultúra. Az államtitkár a hit továbbadását megtartó erőnek nevezte a mai világban. Mint mondta, a kétezer éves keresztény közösségekből, hitükből fakad az európai kontinens kultúrája.

„Aki belép ide, érzi, hogy ebben az épületben lélek van” – kezdte Kapin István parókus beszédét. A házigazda megköszönte mindenkinek a segítségét, akik kivették a részüket a munkából. Volt, aki anyagilag, volt, aki a lelkesedésével támogatta az egyházközséget a látogatóközpont megvalósításában.

A Lautitia Kóruscsalád is szeretne a beruházás örömében osztozni a debreceniekkel, így Görög Nyári Esték elnevezéssel koncertsorozat indul. Az előadásokat a szabadtéren rendezik meg, eső esetén a látogatóközpont nagyterme fogadja a kikapcsolódni vágyókat. A koncertek minden este 19 órakor kezdődnek, kapunyitás 18 óra. • 2020. július 11., szombat: Dánielfy Gergő

• 2020. július 18., szombat: Maszkura

• 2020. július 25., szombat: Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László

• 2020. augusztus 1., szombat: Nirvana Acoustic

• 2020. augusztus 8., szombat: Folkfonics (Vendégzenekar: Arrange Service)

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



