Augusztusra halasztották a lengyel püspökök ülését

„Stanisław Gądecki érsek, a püspöki konferencia elnöke úgy döntött, hogy a június végére Varsóba tervezett püspöki találkozót későbbre halasztja. Erre azért került sor, mert meghosszabbították a karantén időszakát, miután a lengyel püspöki konferencia székháza öt lakójának koronavírustesztje pozitív lett. A közgyűlést augusztus 27–29. között tartják meg Jasna Górában. A tárgyalt kérdések között lesz a kiskorúak védelmének témája is” – közölte a lengyel püspöki testület szóvivője.

Május 31-től Lengyelországban a templomokban nincs korlátozva a szentmiséken résztvevők száma, engedélyezték a maximum 150 fős szabadtéri rendezvényeket, így a koncerteket is. Bár a járványügyi állapot továbbra is érvényben van, a korlátozásokat enyhítették, így május 30-tól közterületeken nem kötelező a védőmaszk viselése, kötelező maradt azonban a tömegközlekedési járműveken, a boltokban, mozikban, színházakban és szépségszalonokban, a templomokban, a hivatalokban. Az üzletekben és vendéglátóipari egységekben eltörölték a létszámkorlátot, ám a kétméteres távolságtartás továbbra is kötelező.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

