Ausztriából érkeztek látogatóba Körmendre a Szeplőtelen Fogantatás Nővérei

A Szeplőtelen Fogantatás Nővérei 112 ágyas kórházat működtetnek (300 dolgozóval) a kelet-stájerországi Vorauban. A betegek alapellátásban részesülhetnek, van sebészetük, belgyógyászatuk, emellett idős embereket is gondoznak.

A nővérek azonban hangsúlyozzák, ők elsősorban szerzetesnővérek, lelki életet élnek és tanúságot tesznek Krisztusról. A kórházban közösen mondják el az esti imát, amelybe mindenki bekapcsolódhat. Az imát az egész kórházban közvetítik, ahogy a vasárnapi vagy ünnepi szentmiséket is.

Van külön egy ápolási osztály tíz ággyal, ahol az idős nővéreket gondozzák, s ezen az osztályon a különösen nagy szükséget szenvedőkről is tudnak gondoskodni.

Rendházukban öt kápolna van, ahol szentségimádásra van lehetőség. Ez a legfontosabb feladat, mert elsősorban az Úrnak élnek, az Ő örömére. Szerzetesi hivatásuk mellett azonban van munkájuk is, egy világi hivatás, amely sokaknak a betegápolás, míg mások tanítanak vagy óvodapedagógusok.

A nővérek mindig azokat a feladatokat vették át, amit a szükség mutatott nekik. Most 31 fogadalmas nővérük van: 29 örökfogadalmas és két egyszerű fogadalmas nővér, két novícia és egy jelölt. A kongregáció három tagja Magyarországról érkezett.

Az elöljáró, Marianna nővér elmondta azt is, hogy mindig volt egy olyan érzése, hogy egyszer ellátogatnak Magyarországra, de nem tudta elképzelni, pontosan hogyan válik majd ez lehetővé. De Isten szerencsére tudta. „Ez az az öröm, amit Krisztus követésében megélünk, hogy Isten mindig újra és újra meglep minket és örömet szerez nekünk” – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy a rendi élet nem érdektelen, hanem nagyon is izgalmas, mindig tartogat meglepetéseket. Áldozatot is kell hozni, ahogyan mindenki másnak az életben, hiszen az áldozatok segítenek, hogy lélekben növekedjünk.

Az elöljáró szerint az egész közösségnek szem előtt kell tartania a bibliai idézetet: „Keressétek előbb Isten országát és az Ő igazságát!” Hozzáfűzte, Isten országa, az Úr maga az Eucharisztiában van jelen, ezért ha köré gyűlünk össze, akkor az Egyházból, a közösségből is lesz valami. Ez a jövő és ez a remény, mert az Úr maga a garanciája.

Ő a jövőnk. Mindent Érte tenni ez a nagy öröm, ez a lelkesedés. Mindennap? Mindennap. Bizalommal járjuk ezt az utat, bizakodva, hogyha Isten velünk van, Isten az oldalunkon van, akkor mi mindig a győztes oldalon vagyunk”

– magyarázta Marianna nővér.

A körmendi plébánia közössége nagy örömmel fogadta a tanúságtevő szerzetes nővéreket, akik révén megtapasztalták, így is lehet, pontosabban így kell keresztényként a világban élve tanúságot tenni. Fájdalmak mindenki életében vannak, de a hívő embernek van reménye: Krisztus, az ő jelenléte az Eucharisztiában erőt ad.

„Erről a nagy kincsről nem szabad elfeledkeznünk! Köszönjük, hogy a nővérek már most megkezdték a munkát, és imádkoznak a városunkért, közösségeinkért. Az Úr tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük! Várjuk, hogy gyümölcsöző munkájukat folytassák városunkban is” – olvasható a közösség köszönetnyilvánítása a beszámoló végén.

A találkozás keretében a nővérek közösen imádkozták el a rózsafüzért a plébánia tagjaival, és az azt követő szentmisén is részt vettek.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye



Fotó: A körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia Facebook-oldala



