Az ADHD-ról szervezett előadást a Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodája

A családpasztoráció egyházmegyei vezetője, Fodor János atya figyelemmel kísérte az ADHD-s gyerekeket nevelő szülők problémáit, és a téma szakavatott előadóit hívta meg az előadásra.

Az előadókat, Rideg Gyulát, a Bethesda Gyermekkórház vezető lelkészét, illetve munkatársát, valamint Németh Sándor mediátort, terápiáscsoport-vezetőt – akik mindketten pasztorálpszichológiát is végeztek – György Adrienn, a Családpasztorációs Iroda munkatársa mutatta be.

Az ADHD ambulancia hét éve indult el a Bethesdában, a centrum a figyelemhiányos és/vagy hiperaktív gyermekek gyógyításával foglalkozik. Kezelik a korán fel nem ismert, ezért kezeletlen ADHD-hoz társuló szövődményes állapotokat, valamint egyéb rendellenességeket – az Asperger-szindrómát, az autizmus-spektrumzavart, részképességzavarokat, az alvászavart –, amennyiben azok gyanúja az ADHD mellett felvetődik. A diagnosztikus és terápiás lehetőségeket meghaladó vagy azon kívül eső nehézségekkel küzdő gyerekeket a megfelelő ellátóhelyre irányítják. Folyamatosan indítanak szülői támogató csoportokat.

Az est első részében Rideg Gyula ismertette az ADHD jellemzőit. A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar veleszületett vagy fejlődési rendellenesség, melynek vezető tünete a figyelemzavar, kísérő tünetei pedig a hiperaktivitás, feledékenység és a gyenge impulzuskontroll. A szakember elmondta, az ADHD-s zavarokat nem tekintik betegségnek, azt az idegrendszer valamelyik területének nem megfelelő működése idézi elő. Az ADHD-s gyerekek felnőttként összeszedetté válhatnak, önálló életet tudnak élni.

Az előadó ismertette, hogy tanárként, illetve szülőként milyen lehetőségek merülnek fel az ADHD-s gyerekek nevelésében. Beszélt továbbá a tünettanról: a figyelmi, mozgáskoordinációs és impulzusproblémákról. A. A. Milne Micimackó című könyve szereplőin keresztül bemutatta, milyen karakterű ADHD-s gyerekek vannak.

Rideg Gyula többször is kiemelte, hogy minden ADHD-s gyerek – és mindenki más – általános állapotáért az idegrendszere felel. Ez lehet ép vagy sérült; az ADHD-t például az agy egyfajta „rövidzárlata”, bizonyos hormonok nem megfelelő jelenléte is okozza. A hallgatóság az ide tartozó diagnosztikus kritériumokat, lehetséges terápiát és a prognózist is megismerhette.

Németh Sándor előadásában arra irányította rá a figyelmet, hogy sok esetben sémában gondolkodunk, miközben nem merül fenn bennünk, hogy sokféle helyzet lehetséges. A fenyítés ronthat, de a jutalmazás javíthat a helyzeten. Meg kell tanulnunk, hogy vannak dolgok, amelyeken nem tudunk változtatni, tehát elviselhetővé kell tenni azokat. Mindenképpen ezen az úton kell járnunk ahhoz, hogy képesek legyünk elfogadni egymást.

Németh Sándor több ajánlással is élt a jelen levő szülők, pedagógusok felé, többek között javasolta a sportot, a fejlesztést, a jutalmazási rendszert. Sok hasznos tanácsot kaptak a jelenlevők, és válaszok is akadtak.

Forrás, fotó és videó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír