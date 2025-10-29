Az Ágoston-rendiek kiadják Robert Francis Prevost legfőbb elöljárói időszakából származó írásait

A kötet Robert Francis Prevost írásait gyűjti egybe abból az időszakból, amikor az Ágoston-rend generális perjeleként szolgált. Joseph Lawrence Farrell OSA, a mostani generális perjel a gyűjteményről megállapította, hogy nagyon jelentős témákat tekint át.

Felfedezhetjük XIV. Leó pápa lelkiségét

A könyv közelebbről is bepillantást enged XIV. Leó pápa lelki életébe és gondolkodásmódjába korábban kiadatlan szövegeken keresztül, amelyek Robert Francis Prevost atya reflexióit, elmélkedéseit, homíliáit és beszédeit tartalmazza, melyek az ágostonosok élén töltött évei idején születtek. Valamennyi szöveg sajátja az a jellegzetes ágostonos lelkiség, amely a későbbi pápát formálta.

A könyv 2026 tavaszán jelenik meg olaszul a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában. A projektről Farrell atya így nyilatkozott: „Ez a könyv, amely Robert Francis Prevost OSA perjel számos megnyilatkozását gyűjti egybe, áttekintést nyújt néhány kulcsfontosságú témáról, amelyeket a Szent Ágoston-rend élén töltött évei idején érlelt meg.”

Várva várt kiadvány

„Nagy örömünkre szolgál, hogy részt vehetünk a Frankfurti Könyvvásáron, és bemutathatjuk a világ kiadóinak Robert Francis Prevost OSA – a mai XIV. Leó pápa – kiadatlan könyvét – mondta Lorenzo Fazzini, a Vatikáni Könyvkiadó vezetője. – Ez a szöveg lehetővé teszi az olvasók számára, hogy felfedezzék azokat az írásokat, amelyek abból az időszakból származnak, amikor a pápa Ágoston-rendi szerzetes és rendjének elöljárója volt.” „Ez egy olyan kötet, amelyet az olvasók világszerte izgatottan várnak.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír