Az amerikai püspökök elítélik a katolikus szobrok és épületek elleni vandalizmust

Thomas G. Wenski, Miami érseke és Paul S. Coakley, Oklahoma City érseke a vallásszabadság, valamint az igazságosság és az emberi fejlődés püspöki bizottságának elnökei az USA-ban jelenleg tapasztalható katolicizmusellenes incidensekkel kapcsolatban kijelentették:

Ezeket a cselekményeket akár zavarodott egyének követik el, akik segítségért kiáltanak, akár a gyűlölet ügynökei, akiknek a megfélemlítés a céljuk, ezek a támadások mindenképpen egy gyógyulásra szoruló társadalom jelei.”

„Olyan cselekedetekről van szó, amelyekben az elkövetés ténye világos, a motiváció azonban nem.” „Míg próbáljuk megérteni a szeretet és az önzetlen odaadás szent jelképei pusztításának okát, imádkozunk mindazokért, akik ezt okozták, és továbbra is éberek maradunk velünk szemben.”

A főpásztorok rámutatnak, hogy „az Egyesült Államok jelenleg egy sajátos kulturális konfliktust él meg”. „A jövő felé vezető útnak az együttérzésen és a megértésen keresztül kell haladnia, amelyeket Jézus és Szűz Mária tanított és gyakorolt.” „A pusztítás helyett inkább szemléljük ezeket az ábrázolásokat, amelyek Isten szeretetét képviselik. Az Úr példáját követve a zűrzavarra megértéssel, a gyűlöletre szeretettel válaszolunk” – buzdítanak az amerikai érsekek nyilatkozatuk végén.

A főpásztorok levelükben azokra a vandál cselekményekre utalnak, amelyek az utóbbi időszakban az Egyesült Államok különböző régióiban történtek. A legismertebb incidensre júniusban került sor, amikor San Franciscóban ledöntötték Szent Junípero Serra szobrát a rasszizmusellenes tüntetések során, amelyek az afroamerikai George Floyd halála után kezdődtek. A vandalizmus tettei közé sorolható a július 18-án New Yorkban, a bloomingburgi Szűz Mária mennybevétele elnevezésű templomban történt eset is, ahol a meg nem született gyermekeknek szentelt emlékművet döntötték le, amelyen Izajás próféta szavai voltak olvashatók. Ezt megelőzően július elején Illinois állam Rockford településén a Szent Bernadett plébánia feszületét tették tönkre kalapáccsal rásújtva. Július közepén egy montanai síkomplexumban Krisztus szobrát barna festékkel mocskolták be, és „Lázadjatok” feliratú transzparensekkel fedték be.

Július 3-ra virradó éjjel az Indiana állambeli Gary településen lefejeztek egy Szűz Mária-szobrot a Szent Anna-plébánián. Az utóbbi hetekben más vandál cselekményeket is regisztráltak katolikus istentiszteleti helyek ellen: gyújtogatásokat, szoborlefejezéseket és grafitiket. Ezek közül a legsúlyosabb a Los Angeles-i Szent Gábor missziós templom felgyújtása volt, amely az egyik legrégebbi istentiszteleti hely az Egyesült Államokban, Szent Junípero Serra alapította 1771-ben. Az elmúlt két hétben Florida, Tennessee, New York és Colorado államokban is megtámadtak Jézust és Szűz Máriát ábrázoló szobrokat. Miamiban a Krisztus szobor lefejezése kapcsán Thomas G. Wenski, a város érseke azt kérte a rendőrségtől, hogy az elkövető utáni nyomozást kezeljék a katolikus egyház és a hit iránti gyűlöletből elkövetett cselekményként. A Jó Pásztor-plébánia vezetője, ahol a bűncselekmény történt, kijelentette: „Látván, hogy mi történik az országban, feltételezhetően szándékosan elkövetett cselekedetről van szó, de nem lehetünk száz százalékig biztosak benne”. A vandál cselekmény után a plébániatagok elhelyeztek egy transzparenst a helyszínen „Isten győz a gonosz felett” felirattal.

Más katolikus szobrokat is megrongáltak a tüntetők Kalifornia és Missouri államokban. Bostonban felgyújtottak egy Szűz Mária-szobrot. Brooklynban pedig „bálvány” feliratot festettek a Szűzanyát ábrázoló szoborra. Míg a szobrok elleni támadásokat Kaliforniában nyilvánvaló politikai irányultságú, nagyszámú csoportok követték el a nyilvánosság előtt, a Krisztus- és Szűz Mária-szobrok ellen végrehajtott más atrocitások elkövetői egyelőre ismeretlenek – hangsúlyozza a Catholic News Agency portál.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír