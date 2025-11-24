Az arlói szegények „segítő angyala” – Beszélgetés Szerző Rita Judit nővérrel

Tevékenységük központi helyszíne a „Befogad-lak” közösségi ház, ahol iskola után különböző fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt a faluban élő gyerekek. Iskolánkból már több alkalommal látogattak el gimnazista diákok a „Befogad-lak szombat”-okra, és töltöttek egy vidám napot a pártfogolt tanulókkal. Az alapítvány vezetője, Judit nővér mindig mosolyogva fogadja a segíteni érkezőket. Az ő rendkívüli lelkesedése és elhivatottsága mély benyomást tesz a fiatalokra. Egy részük visszatérő résztvevője lett ezeknek a szombatoknak, ezzel támogatva az alapítvány közösségi munkáját...

– Miért a ferences közösséget választotta?

– Számomra úgy tűnt, hogy egy szerzetesközösség úgy működik, mint egy család. Még szentendrei ferences gimnazistaként nagy hatással volt rám az egyik tanárnő, aki rajongott Szent Ferencért. Én sem tudtam volna elképzelni, hogy (Jézus után) valaki más rendalapítóért tudnék rajongani, de Szent Ferenccel egyértelműen elfogult vagyok. Ezért arra kerestem rá, hogy milyen ferences női közösségek vannak. Így akadtam rá Szent Ferenc Kisnővéreire, megnéztem a honlapjukat, és láttam, milyen fiatalok, mosolygósak, nem egy kiöregedő rend. Pont nyílt napot tartottak Miskolcon, az akkori központi házban, ahol a gitáros dicsőítő szentségimádáson nagyon otthonosan éreztem magam. Itt ragadtam! Három rendházunk közül bárhová helyezhettek volna, azért kerültem Arlóra, mert angol–hittan szakon, illetve játék- és szabadidőtanárként végeztem, és nagyon szívesen foglalkozom gyerekekkel, fiatalokkal. Nem minden nővértársam élne szívesen többségében hátrányos helyzetűek által lakott településen. Kemény terep, kevés a sikerélmény. Ha valaki nem tud abban hinni, hogy amit most elvetünk, az majd egyszer Isten segítségével szárba szökken, azt sok kudarc éri. Én szívesen jöttem, szívesen vagyok még mindig itt, csak most már nem akarom megváltani a világot…



Balról a második Judit nővér

– Az Elfogadlak Alapítványnak milyen támogatásra van szüksége?

– Imádságra van a legnagyobb szükségünk, valamint buzgó evangelizátorokra és humán erőforrásra. A faluban vannak olyan családok, akiknek annyira szerencsétlen az élettörténetük, hogy az ő problémáikon a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni… Nagyon nagy segítség, hogy a Szent Angélá-s diákok a „Befogad-lak szombaton” együtt játszanak a gyerekekkel. Ez mindkét fél számára hasznos, mert az angélások megtapasztalják, hogy mennyit tudnak segíteni, az arlói gyerekek pedig átélik, hogy szerethetők és a többségi társadalom elfogadja őket… Lehet jönni hozzánk fél évre vagy egy évre is önkéntesnek, ahol a legfontosabb feladat szeretni ezeket a szeretethiányos gyerekeinket. Az aratnivaló sok, a munkás kevés.

