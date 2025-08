Az árvíz sújtotta Suceava megyeiek segítségére sietett a jászvásári Caritas Romániában

Puzdrában Constantin és Elena kimentek a kapu elé, hogy megnézzék a vízszintet. Néhány pillanat alatt az áradás elsodorta a kerítést: „Elléptünk a kaputól, és a puszta életünkkel maradtunk…”. Most tiszta vízhez próbálnak hozzájutni. Hozzájuk hasonlóan több tucatnyi család is átesett ugyanezen a tragédián Puzdra, Căboaia, Holdița, Neagra, Hăleasa, Cotârgași falvakban, amelyeket súlyosan érintett a rohanó víz, amely házakat, hidakat és az emberek otthonához vezető utakat is tönkretette.

Cătălin Gavrilt a broștenii városháza jelölte ki, hogy elkísérje a Caritas munkatársait a terepre, elmagyarázta nekik, hogy az egyes településeken, az egyes utcákban hány családot érintett az áradás. Már mozgósítják az elhárító csapatokat, hogy segítsenek a rászorulókon, de sok magánszemély is spontán módon, az emberi szolidaritás jegyében megteszi ezt.

Sajnos a súlyosan megrongálódott utakon és háztartásokon kívül emberi veszteségek is vannak, elhaláloztak többen, és eltűnteket is nyilvántartanak.

A helyszínen végzett felmérés rámutatott a legsürgősebb szükségletekre: menedék, élelmiszer, ivóvíz, higiéniai termékek és érzelmi támogatás. A jászvásári Caritas munkatársai hamarosan konkrét segítséggel térnek vissza az érintett közösségekhez.

A segítségnyújtás a Romániai Caritas Szövetség koordinálta vészhelyzet és természeti katasztrófák esetén történő beavatkozások országos programja a keretében történik.



Forrás és fotó: Romkat/Jászvásári egyházmegyei Caritas-szervezet Facebook-oldala

