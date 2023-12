Az Egyház élő közösséget alkot – Karácsonyi nagyinterjú Erdő Péter bíborossal

A beszélgetésben szóba kerül, hogy a főpásztor kikre gondol szenteste, és ennek kapcsán az is, hogy az elhunytak és az e földön élők, vagyis az Egyház teljessége élő közösséget alkot.

Erdő Péter bíboros beszél arról, hogy a reménységen túl mi mindent ad az embernek Jézus születése, az, hogy Isten önmagát adja nekünk. „Karácsonykor nem lehetünk egyedül, mert Isten közösségben van velünk, és ettől az egész emberiség helyzete válik másmilyenné” – fogalmaz a főpásztor.

A bíboros azt is felidézi, gyermekkorában milyen ajándékkal készültek a kis Jézusnak. Akkoriban édesapja emlékezett meg a karácsonyfa mellett az elmúlt egy év történéseiről, most

az interjú keretében Erdő Péter emlékszik vissza a lassan mögöttünk hagyott 2023-as esztendőre, benne a talán legkiemelkedőbb eseménnyel, Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásával.

Jó pár percet szentel a beszélgetés a 2022 utolsó napján elhunyt XVI. Benedek pápa munkásságának, valamint megemlékeznek az idén elhunyt Cserháti Ferenc segédpüspökről is. Emellett a főegyházmegye krónikájához az is hozzátartozik, hogy Erdő Péter két új, fiatal segédpüspököt kapott maga mellé, akikről szintén szót ejt a főpásztor.

75 évvel ezelőtt, karácsony másnapján tartóztatták le Mindszenty József bíborost, ennek apropóján a néhai hercegprímás mának szóló üzenetére is kitér az interjú.

„Jézus vállalta a sorsunkat, és akármilyen élethelyzetben vagyunk, Krisztus itt van a közelünkben”

– erősíti meg Erdő Péter bíboros, prímás, aki arra biztat minadannyiunkat, hogy menjünk el a magányosokhoz, vagy hívjuk meg őket, de mindenképpen vegyünk részt az ünnep közösségi jellegében.

A főpásztor végül elmondja, elsősorban békéért imádkozik a világ számára,

hiszen „arra mindig nagyon nagy szükség van, ám most látjuk is, hogy valójában mennyire”, főegyházmegyéjének pedig jó papokat kíván, és hogy 2024-ben tovább erősödjön a közösségi élet a plébániákon is.

A beszélgetés az alábbi videóra kattintva tekinthető meg:

Forrás, fotó és videó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír

(asz)