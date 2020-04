Az Egyház megtanít örülni – Szepsiben online járták végig a hívek a Fény útját

2000. június 13-án Alojz Tkáč, akkori kassai érsek és a kúria tagjai elsőként járták végig a keresztény reménység útját, mintegy példát adva a szepsi plébániatemplomban elnyerhető jubileumi búcsú lehetőségére. A hajdani szentelés kapcsán kiadvány is készült magyarul Szepsi – Via Lucis 14 állomása címmel a Honismereti Kiskönyvtár 172. számaként, és szlovák nyelven Moldava nad Bodvou – 14 staníc Via Lucis címmel.

Az ájtatosság állomásait és elmélkedéseit a szentévi zarándokok hivatalos imakönyve alapján állították össze, annak reményében, hogy gyakorlata hamarosan elterjed a hívek körében is. Húsvéttól pünkösdig vasárnap délutánonként szokták imádkozni.

Idén április 26-án ismét végigjárták a reménység útját, magyarok és szlovákok együtt. Igaz, most csak online, de technikusaik közreműködésével a világhálón sokan követték imádságukat. A koronavírus-járványra való tekintettel csak ezt tehették, írják, mint annyiszor a történelem során elődeik: „sok mindent kellene tenni, de csak azt tehetjük, amit lehet, s ahogyan lehet és nem azt, amit szeretnénk”. Meggyőződésük szerint ma egy újabb feladat vár az Egyházra: megtanítani az embereket örülni, remélni…

A templomkertben található stációk művészi alkotásait Szabó Ottó festőművész készítette és Lukács János kőfaragómester kivitelezte. A templomkert parkját Vanyo Péter kertészmérnök tervezte. A jubileumi kaput, egy szepsi udvar hajdani kapuját, a Bankó család adományaként Csizmár Imre és fia restaurálta.

