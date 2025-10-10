Az egyházi iskolák elhunyt tanáraira és diákjaira emlékeznek idén is Budapesten

A szervezők szeretettel várják a férfi és a női szerzetesrendek, az evangélikus, a görög- és a római katolikus, valamint a református egyházak által fenntartott iskolák jelenlegi és egykori tanárait, növendékeit a szentmisére és az azt követő agapéra.

Először 35 évvel ezelőtt, 1990. november 10-én tartottak requiemet az üldözést szenvedett szerzetes tanárokért Budapesten, a Villányi úton, a Szent Imre-templomban. A szentmise főcelebránsa Kerekes Károly ciszterci apát volt, és minden tanítórendből koncelebrált egy-egy szerzetes pap. Az ötletadó Szende Ákos piarista öregdiák volt.

1991-ben a Patrona Hungariae Gimnázium kápolnájában tartották az emlékmisét; 1992-ben az országúti ferences templomban. A szentmise főcelebránsa Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a házigazda Hegedűs Kolos ferences szerzetes volt. Hegedűs Kolos ekkor felajánlotta a Margit körúti templomot a requiem állandó helyszínének, úgy tartotta ugyanis, hogy a hagyományhoz állandó helyszín és állandó időpont szükséges.

A requiem állandó időpontja a Krisztus Király vasárnapját megelőző nyolcadik nap, szombat.