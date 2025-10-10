Az egyházi iskolák elhunyt tanáraira és diákjaira emlékeznek idén is Budapesten

Megszentelt élet – 2025. október 10., péntek | 17:05
1

Requiemet tartanak az egyházi iskolák elhunyt tanáraiért és diákjaiért Budapesten, a Margit körúti ferences plébániatemplomban (Budapest II. kerület, Margit körút 23.) november 15-én, szombaton 16 órakor. A főcelebráns Farkas István piarista szerzetes, a házigazda Lukovits Milán OFM lesz.

A szervezők szeretettel várják a férfi és a női szerzetesrendek, az evangélikus, a görög- és a római katolikus, valamint a református egyházak által fenntartott iskolák jelenlegi és egykori tanárait, növendékeit a szentmisére és az azt követő agapéra.

Először 35 évvel ezelőtt, 1990. november 10-én tartottak requiemet az üldözést szenvedett szerzetes tanárokért Budapesten, a Villányi úton, a Szent Imre-templomban. A szentmise főcelebránsa Kerekes Károly ciszterci apát volt, és minden tanítórendből koncelebrált egy-egy szerzetes pap. Az ötletadó Szende Ákos piarista öregdiák volt.

1991-ben a Patrona Hungariae Gimnázium kápolnájában tartották az emlékmisét; 1992-ben az országúti ferences templomban. A szentmise főcelebránsa Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a házigazda Hegedűs Kolos ferences szerzetes volt. Hegedűs Kolos ekkor felajánlotta a Margit körúti templomot a requiem állandó helyszínének, úgy tartotta ugyanis, hogy a hagyományhoz állandó helyszín és állandó időpont szükséges.

A requiem állandó időpontja a Krisztus Király vasárnapját megelőző nyolcadik nap, szombat.

Forrás: Szentendrei Ferences Gimnázium Öregdiákjainak Országos Egyesülete/Sas Ágnes ferences öregdiák, szervező

Fotó (archív, 2023): Lambert Attila

Magyar Kurír

#megemlékezés #oktatás-nevelés #programok #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató