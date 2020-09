Az egyházi szociális ellátórendszer bővítéséről tartottak sajtótájékoztatót Debrecenben

Palánki Ferenc megyéspüspök új szociális intézmények építéséről, illetve a férőhelyek bővítéséről tájékoztatta a sajtó képviselőit. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában jelenleg három szociális intézmény működik. A debreceni Szent Erzsébet Otthonban 89 idős gondozott él, itt 10 férőhellyel bővítenek, a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthonban pedig jelenleg 74 idős emberről gondoskodnak, ez az intézmény 25 férőhellyel bővül. Balkányban a Szent Antal Idősek Otthona 50 férőhellyel működik, itt az épület adottsága nem teszi lehetővé a további fejlesztést.

Palánki Ferenc püspök azt is elmondta, hogy az egyházmegye újabb két intézményt építtet a szociális ágazatban végzett közfeladat ellátására: Hajdúszoboszlón egy 99, Hajdúböszörményben pedig egy 50 férőhelyes idősek otthonát építenek, amelyek fenntartásához a magyar államtól kapnak segítséget.

A megyéspüspök hangsúlyozta, az Egyház feladatának és egyben lehetőségének tartja az idősek gondozását, mert ezen a szolgálaton keresztül Isten szeretetének megmutatkozása nyilvánul meg. Sokan úgy vélik, hogy az ember élete – amely fényes ünnepléssel, a születéssel kezdődik, majd a fiatalkor után a hivatásban, a családalapításban kiteljesedik – a végéhez közeledve már leszálló ágban van. Mi, keresztények az ember életének utolsó szakaszát az igazi felszálló pályának tartjuk, amely – miután megéltük az életet, hivatást, kapcsolatokat, teljesítve az Istentől kapott feladatunkat – az örök életben teljesedik ki. Így tekintünk az idősek otthonában élő gondozottakra is – fogalmazott a megyéspüspök, majd megköszönte a magyar kormánynak mind az új férőhelyek mind az új intézmények fenntartásához nyújtott támogatását, amelynek köszönhetően fejlődhet, bővülhet az egyházmegye szociális hálózata.

Fülöp Attila államtitkár arról tájékoztatott, hogy új szociális szolgáltatások finanszírozásáról született döntés, a kormány kétmilliárd forint hazai forrással támogatja az egyházi szociális ellátórendszer bővítését Magyarországon. Ez közel 100 települést érint. 42 egyházi fenntartó kérelme alapján lehetőség nyílik a már meglévő szolgáltatások bővítésére, illetve újak létrehozására.

Fülöp Attila ismertette: a szociális területen alapszolgáltatás és szakellátás van. Az alapszolgáltatásban az a cél, hogy a rászorulók helyben, a családban kapjanak kiegészítő támogatást. Az idősek otthonában szakellátás történik, ahol a gondozott a családon kívül, másik környezetben él.

A jelenlegi finanszírozás, bővítés egyik sarkalatos pontja volt, hogy segítsék az alapszolgáltatásokat, tehát amikor a gondozott családban él, és nappali intézmények szolgáltatásait veszi igénybe. Ezen kívül cél, hogy támogassák a házi segítségnyújtást, valamint a fogyatékkal élő emberek szállítását végző szolgálatot. A szakellátásban pedig a legjelentősebb támogatást az idősotthoni beruházásokra fordítják. Ez a döntés országosan 724 idősotthoni férőhelyet érint. Ezek nagy része új férőhelyek kialakítását, vagy már meglévő otthon fejlesztését jelenti.

A kormány stratégiai partnerként tekint az egyházakra a szociális ellátás területen is – utalt az államtitkár a támogatásban részesülő 42 egyházi fenntartóra. Ennek két oka van: egyrészt a szociális terület nemcsak fizikai állapotról, hanem a lélek rendbetételéről is szól, másrészt az egyházaknak évezredes tapasztalata van e területen, mert akkor is segítettek, amikor még nem volt szociális ellátórendszer. Ez a fajta misszió természetes működésükből ered, nem pedig újkori jogszabályi kötelezettségeken alapul. A magyar kormány éppen ezért támogatja az ilyen típusú missziót és tevékenységet – mondta Fülöp Attila államtitkár.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír