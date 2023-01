Az Egyháznak is küzdenie kell a maffia ellen – Messina Denaro maffiavezér letartóztatásáról

A palermói La Maddalena onkológiai klinika közelében január 16-án elfogott keresztapa Andrea Bonafede néven Campobello di Mazarában, egy 11 ezer fős városban él.

„Matteo Messina Denaro letartóztatása fontos eredmény a bírák és a bűnüldöző szervek számára, de nagy elégedettséggel tölti el a törvényességért nap mint nap küzdő embereket is. Ez egy lehetőség arra, hogy ne feledjük: be kell fektetnünk az oktatásba, mert a maffia ellen is úgy kell harcolnunk, hogy olyan új nemzedéket nevelünk fel, amely képes emelt fővel járni” – nyilatkozta Angelo Giurdanella, a Castelvetrano és Campobello di Mazara településeket is magában foglaló Mazara del Valló-i Egyházmegye püspöke.

Hozzátette: „Azt a termőtalajt kell táplálnunk, amelyre oly nagy szükség van a bűnözés és a korrupció minden formája ellen, hogy helyreállítsuk a polgári erényekbe vetett bizalmat, hogy elkötelezetten cselekedjünk a törvényesség és a szolidaritás érdekében, amelyekre nem csak azért van szükség, hogy megfékezzük a maffia jellegű struktúrákat, hanem azért is, hogy megteremtsük azok radikális alternatíváját. A keresztapák helyére az Atyát kell állítanunk, aki testvérekként nevel bennünket méltóságban és felelősségben.”

Tonio Dell'Olio atya, a Libera elnevezésű olasz maffiaellenes szövetség nemzetközi szektorának alapítója arról nyilatkozott a Famiglia Cristiana olasz katolikus magazinnak, hogy Matteo Messina Denaro maffiavezér letartóztatása kérdéseket vet fel a lelkiismeret és intézmények számára is, beleértve az Egyházat is.

Hangsúlyozta, hogy a maffiavezér letartóztatása minden bizonnyal az állam sikerét jelenti a maffia elleni küzdelemben. Sokak szerint az, hogy ehhez harminc év kellett, inkább annak a jele, hogy a maffia elleni nyomozás erőtlen, de el kell ismernünk, hogy mindenképpen sokkal jobb, hogy ez a letartóztatás most megtörtént! A problémát máshol kell keresni. Ez a letartóztatás lezárja a szicíliai maffia egy korszakát, amelyben sok mészárlást követtek el, de nem jelent az olaszországi maffiahálózat felett aratott győzelmet.

Nem jelent győzelmet más bűnszövetkezetek felett és az elterjedt maffiaszervezetek felett sem. Utal Giurdanella püspök szavaira, aki szerint a termőtalajt kell jól kialakítani ahhoz, hogy küzdjenek a korrupció ellen és megteremtsék a maffia jellegű berendezkedés alternatíváját. Véleménye szerint a letartóztatással mintha levágták volna egy öreg fa legnagyobb ágát, de a fa továbbra is megtermi a maga gyümölcseit. Dolgozni kell azért, hogy gyökerestől kiirtsuk ezt a fát és jobbá tegyük a talajt.

Messina Denaro sokáig bujkálhatott annak a sűrű hálózatnak köszönhetően, amelynek összetartó elemei a hallgatás és a félelem, de a korrupció táplálta cinkosság, eltussolás és bűnpártolás is. Dalla Chiesa csendőrtábornok (akit az egyik palermói utcán gyilkolt meg a Cosa Nostra) annak idején arról beszélt, hogy a bűnszervezet behatol mindenhová, a politikába, a gazdaságba, az intézményekbe, a médiába és a civil társadalomba is. Nagyobb határozottsággal kell lecsapni erre a szürke zónára, összehangolva nemcsak minden maffia ellen küzdő szervezet munkáját, információit, hanem az igazságügyi, politikai és társadalmi szervezetek munkáját is.

A mentalitás megváltoztatására van szükség. A maffiaszervezetek és a maffia jellegű szervezetek mindenütt a világon egyforma viselkedési kódex alapján működnek. Véleménye szerint meg kell akadályozni, hogy Mexikó és Nigéria, Kambodzsa és Honduras Messina Denaróit továbbra is azoknak a kriptovalutája vagy bármi más támogatása éltesse, akik félrenéznek, és akik elhiszik, hogy a maffia végső soron része lehet a hétköznapi életnek. Éppen ez az, ami miatt a maffiavezérek szuperhősnek, legyőzhetetlennek tűnnek.

„Az intézményeknek napirenden kell tartaniuk a maffia elleni küzdelmet, ami Olaszország számára prioritás. Az egyházaknak be kell látniuk, hogy a maffia és az evangélium összeegyeztethetetlenek, olyan lelkipásztori és nevelési módokat kell kidolgozniuk, amelyek lehetővé teszik, hogy felismerjék és elítéljék a maffiához kötődő szokásokat. Az iskoláknak az állampolgári, demokratikus életmód szabályrendszerét kell megtestesíteniük és továbbadniuk, de az egyetemeknek, az egészségügyi intézményeknek és a civil élet minden más területének is képesnek kell lennie arra, hogy száműzze soraiból a visszaélést, a protekciót, a korrupciót, az előnyszerzést és az erőszakoskodást. Csak akkor mondhatjuk örömmel: a maffiát legyőztük” – zárta mondanivalóját a Libera nevű, maffia ellen küzdő szervezet nemzetközi egységét vezető pap.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Famiglia Cristiana; Agensir

Fotó: Avvenire; Vatican News

