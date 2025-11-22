Az elmúlásról is szó volt Lucsok Miklós munkácsi püspök és a hívek találkozóján

Külhoni – 2025. november 22., szombat | 14:00
Lucsok Péter Miklós OP megyéspüspök és a hívek találkozójára november 15-én, szombaton került sor munkácsi Tours-i Szent Márton-székesegyházban. Az alkalom az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének közös elimádkozásával kezdődött a szokásoknak megfelelően, melyet a püspök vezetett, majd a főpásztor tartott előadást.

A bevezető közös imádság segített megteremteni a találkozó bensőséges légkörét.


Ezután – tekintettel arra, hogy novemberben különösen sok imát ajánlunk fel az elhunytak lelkéért – Lucsok Miklós püspök előadásában az elmúlás témáját járta körül.

Nemcsak a halál fogalmára hívta fel a jelenlévők figyelmét, hanem arra is, hogyan viszonyuljunk ehhez az eseményhez: mind a szeretteink elvesztéséhez, mind a saját halálunkhoz, amely átmenet az örök életbe. A püspök arra buzdította a híveket, hogy gondolkodjanak el azon, honnan várják az üdvösséget, hol keresik a válaszokat, és felismerték-e már a saját küldetésüket. Emlékeztette őket, hogy a válaszok a feltámadt Krisztussal való személyes kapcsolatban lelhetők fel.

Az előadás után lehetőség nyílt kérdéseket is feltenni Lucsok Miklósnak.

A  találkozón az Imádkozó édesanyák Odesszából közösség egyik képviselője is köszöntötte a püspököt.


„Többször is részt vettünk már ilyen találkozókon, és minden alkalommal úgy érezzük, hogy szeretnénk újra eljönni. Ezeknek az eseményeknek közösségformáló erejük van. Ilyenkor igazán kiváltságosnak érezzük magunkat: személyes, meghitt élmény ez, online közvetítés nélkül. A püspök társaságában lehetünk, pont olyan közelségben, ahogyan Jézus és tanítványai lehettek az utolsó vacsorán. A püspök nem elméleti anyagot ad át, hanem saját tapasztalatait osztja meg: arról beszél, hogyan hallgatja a Szentlelket” – mondta a munkácsi házaspár, Vaszil és Irina. „Azért teremtettünk, hogy meghalljuk Isten hangját” – idézték Lucsok Miklós szavait, hozzátéve:  „ehhez sok munkára van szükség”.


A nagy érdeklődés, a jelenlévők lelkes részvétele újra megmutatta, milyen fontosak és ma is mennyire nélkülözhetetlenek a közös lelki találkozások, tanítások.

Forrás és fotó: Reshetar Tetjana írása és fotói alapján a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

