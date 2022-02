Az első sikeres doktori védést ünnepelhette az önálló erdélyi katolikus doktori iskola

– Milyen igény hívta életre a doktori iskolát? Milyen út vezetett a megvalósításig?

– 2017 őszén merült fel először az önálló katolikus doktori iskola alapításának a gondolata, mégpedig először is abból a jogos igényből, hogy a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) keretei között 1996 óta működő Római Katolikus Teológia Kar minden habilitált oktatója megkapja a tényleges lehetőséget arra, hogy doktori tanulmányokra jelentkező diákokat vezessen. Másrészt az intézményfejlesztési szempont is motiválta a Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola megalapítását, hiszen a már létező akkreditált teológiai alap- és mesterképzések mellett a doktori tanulmányi program elindítása által teljesedett ki a katolikus hittudomány szakterületének művelése az immár 25 éve létező, s napjainkban két helyszínen – Gyulafehérváron és Kolozsváron – működő teológiai karon.

Mindenekelőtt Jakubinyi György érsek úr támogatta a kezdeményezést, majd a kari tanács tagjai is egyhangúlag felkarolták a katolikus doktori iskola alapításának konkrét tervét. Így 2018. január 19-én elindult az alapítás kérvényezésének folyamata, s tartott egészen augusztus 3-ig. Ezen a napon hagyta jóvá a BBTE Doktori Intézetének tanácsa az új doktori iskola létrehozását.

Az alapítási folyamat ágas-bogas lépései mindvégig kihívást jelentettek, ám a BBTE vezetőségének jóindulata végigkísérte a több mint fél éves alapítási időszakot. Az alapító tagok között a teológiai kar oktatói – Csiszár Klára-Antónia, Diósi Dávid és Holló László – mellett Benedek József akadémikus játszott kiemelt szerepet.

– Van átfedés a korábbi, vegyes felekezetű doktori iskola programjával?

– Az átfedés az, hogy az Ökumené Doktori Iskola szintén a teológia szakterületén akkreditált, s hogy ebben a doktori iskolában is magyar nyelven zajlik a doktori képzés. Az említett doktori iskola a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar keretei között működik a BBTE-n 2005-től. Ebben is dolgoznak katolikus doktorátusvezetők: Marton József alapító tagként, néhány éve pedig Nóda Mózes és Zamfir Korinna.

A Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskolának három doktorátusvezetője van: Csiszár Klára-Antónia habilitált egyetemi adjunktus, a doktori iskola jelenlegi igazgatója; Diósi Dávid habilitált egyetemi professzor, illetve Holló László habilitált egyetemi professzor. A doktori iskolának jelenleg 23 doktorandusza van: öt, mesterképzésen frissen végzett világi hívő, hét egyházmegyés római katolikus pap, két katolikus szerzetes pap, egy görögkatolikus pap, egy állandó diakónus, négy korábban teológiát végzett világi hívő és három más tudományterületről érkező szakember.

Az önálló katolikus doktori iskola célja lehetővé tenni a hittudomány szakterületén olyan kérdések, témakörök kutatását, amelyek interdiszciplináris megközelítést igényelnek, s amelyek a teológia szent tudománya társadalmi és kulturális beágyazottságának fontosságát is szem előtt tartják.

– Milyen lehetőségei vannak az itt tanuló doktoranduszoknak?

– A BBTE könyvtárának égisze alatt működik a teológiai kar kolozsvári könyvtára, amelynek körülbelül 30 ezer kötetet magában foglaló állománya van, s amelynek elektronikus katalógusa jelenleg nagy ütemben fejlődik. Ezenkívül a gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézet könyvtára is nagyon gazdag állománnyal rendelkezik. A doktoranduszok ugyanakkor az egyetemi könyvtári belépőjük segítségével a legismertebb nemzetközi adatbázisok szakirodalmához is hozzáférhetnek. Témájuk függvényében itthoni és külföldi levéltárakban is kutatnak az iskola doktoranduszai. Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázhatnak külföldi kutatási tevékenységekre is. A doktori iskola anyagilag is támogatja a doktoranduszok szakmai konferenciákon való részvételét, s a kutatási eredményeik részleges publikálásával járó esetleges költségeket is.

Szöveg és fotó: Szász István Szilárd

Forrás: Vasárnap/Romkat.ro

Magyar Kurír