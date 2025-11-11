Az ember alapvetően jó – A szociális munka világnapját ünnepelték a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

A Hajdúdorogi Főegyházmegye Szociális, Gyermekvédelmi és Karitatív Szolgálat és a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász a 15 éves jubileumát ünneplő Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal karöltve köszöntötte azokat, akik nap mint nap a szociális és egészségügyi ellátásban dolgoznak hivatásból, odaadással, szeretettel. Az eseményen a Lautitia Gyermekkar énekelt, Nemes József karnagy vezetésével.

Az Isten mindnyájunkat jónak alkotott

Kocsis Fülöp érsek-metropolita köszöntőjében az emberi jóságról fogalmazott meg gondolatokat. „Minden létezőnek van forrása és célja. A fény forrása a Nap, a jóság forrása pedig maga a Jóisten” – mondta. Hangsúlyozta: „Az ember alapvetően jó, a jóság kibontakozása pedig az emberi élet egyik legszebb feladata.

A rossznak nincs valódi forrása, hiszen a rossz csupán a jó hiánya. Ahogyan a sötétség sem létezik önmagában, csak a fény hiányaként, úgy a rossz sem más, mint a jóság hiánya

– emlékeztetett.

Ne feledjük: Isten mindnyájunkat jónak alkotott, és bennünk él a képesség a jóra. Az ember feladata, hogy törekedjen egyre jobbá válni, és másokat megsegíteni.

Az önzetlen szolgálat, amit Önök végeznek – a gyermekek, rászorulók támogatása – a jóság gyakorlati megnyilvánulása. Gondoljunk csak bele: ha mindenki a szeretet és a segítés útját járná, a világ sokkal szebb hely lenne. Köszönöm Önöknek, hogy munkájukkal a Jóisten jóságát viszik tovább a világban” – mondta a metropolita.

A gondoskodó város

„Debrecenben a hit, az összefogás és az emberi jóság együtt formál közösséget” – fogalmazott köszöntőjében Széles Diána, alpolgármester.

„Debrecen valóban gondoskodó város, mert itt a szív és a lélek együtt munkálkodik. Éppen ezért köszönet illeti az egyházakat, a szociális területen dolgozókat, akik nap mint nap szolgálatként élik meg hivatásukat” – emelte ki Széles Diána.

A gondoskodás nem lehet kizárólag állami feladat

Fülöp Attila államtitkár a szociális munka és az egyházi együttműködés fontosságát emelte ki, emellett méltatta azokat, akik hivatásukban bátorsággal, nyitottsággal és nagylelkűséggel dolgoznak embertársaikért.

Az államtitkár szerint a gondoskodás nem lehet kizárólag állami feladat, fontos ezen a területen az egyházi, civil és önkormányzati együttműködés. Beszélt a közelmúlt intézkedéseiről is, köztük a gyermekvédelemre szánt 17 milliárd forintos támogatásról és a tervezett béremelésekről.

Merjünk párbeszédet kezdeni

Lelki táplálékkal Böjte Csaba ferences szerzetes készült az ünnepségre. A napi konták alapján Szent Pál alakját mint az emberi átalakulás egyik legfényesebb csodáját állította példaként. „Ott látjuk őt a damaszkuszi úton, amikor az Úr Jézus eléje lép. Nem ítélettel, nem haraggal, hanem szeretettel és párbeszéddel fordul hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? – hangzik a kérdés. E találkozásból születik meg az új ember: a Krisztusban élő Pál apostol, a szeretet hirdetője. És ennek a szeretetnek a gyümölcse a Szeretethimnusz, melyben az isteni szeretet örök igazsága szólal meg: a szeretet türelmes, jóságos, mindent elvisel, mindent remél...” – emlékeztetett a ferences szerzetes.

„Ezek nem csupán szavak, hanem egy megtért szív dobbanásai – tette hozzá. – Milyen hosszú és nehéz út vezetett a vértanúság árnyékából a szeretet fényéig! De éppen ez az út mutatja meg, hogy senki sincs túl messze Isten irgalmától. A párbeszéd, a megértés és az egymás felé fordulás az, ami Isten országát építi bennünk és közöttünk. A szociális munka is csak akkor szent, ha nem csupán adunk, hanem társsá tesszük a másikat az élet útján. Mert Jézus nem statikus világot akart, hanem növekedésre, tökéletesedésre hív bennünket. Így ezen az ünnepi napon

kérjük a bátorság kegyelmét: hogy merjünk párbeszédet kezdeni, szeretni, és az isteni jóság útján együtt járni – Szent Pál példáját követve”

– fogalmazott Csaba testvér.

Tizenöt év: történelemmé nemesült szolgálat

„A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat másfél évtizede írja hittel és szeretettel a görögkatolikus egyház történetét” – mondta köszöntőjében Ungvári Sándor igazgató. Hangsúlyozta: az első görögkatolikus szociális alapszolgáltatás megteremtésétől a gyermekvédelem alapjainak lerakásáig sok fontos lépést tettek meg a kezdetek óta.

Isten kegyelméből otthont adtak édesanyáknak és gyermekeiknek, esélyt az életre és a szeretetre. Egészségügyi és szociális intézményeikben nap mint nap testet ölt az irgalmasság. Elsőként segítették a fogyatékkal élők önállóbb életét, új formát adva a gondoskodásnak. Különleges ajándék, hogy az idős szülők és fogyatékkal élő gyermekeik együtt maradhatnak – méltóságban, szeretetben. „Hittel valljuk: az Ő kegyelme vitt előre minden lépésben. S most, a jövő felé tekintve, bizalommal mondjuk: Isten velünk volt – és velünk is marad” – fogalmazott Ungvári Sándor.

Folyamatos bővülés: utógondozás Debrecenben, új csecsemőotthon Hajdúnánáson

Tőkés Gréta, a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Gyermekvédelmi Iroda vezetője megható szavakkal köszöntötte a megjelenteket: „Ez a mai alkalom nemcsak a szociális és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek és nevelőszülők ünnepe, hanem a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 15 éves jubileuma is.

Ez egyfajta üzenet is a társadalomnak: a Hajdúdorogi Főegyházmegye intézményeiben dolgozók belső ereje, kitartása és hivatásszeretete példaként állhat mindenki előtt.” Mint fogalmazott:

a szociális szférában dolgozók munkájukkal bizonyítják, hogy a szeretet és a hit ereje mindig erősebb a világ zajánál és előítéleteinél.

Megerősítette: a fenntartó elkötelezett amellett, hogy a jövőben is segítse a szakembereket, valamint az ellátórendszer tehermentesítését. Ennek egyik fontos lépése a férőhelybővítés: Debrecenben Tóbiás-ház néven hamarosan megnyílik egy 287 négyzetméteres, felújított épület, amely 12 utógondozott fiatal számára biztosít majd biztonságos, otthonos környezetet. Emellett folyamatban van Hajdúnánáson egy új, 16 férőhelyes különleges gyermekotthon kialakítása is, ahol 2026 tavaszától a legkisebb, állami gondoskodásban élő gyermekek fejlődhetnek szeretetteljes, családias légkörben.

A találkozót idén is a görögkatolikus gyermekvédelmi hálózatban nevelt gyermekek műsora tette színessé.

Álom Kávézó – Támogatott lakhatás a fogyatékkal élőknek

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat hat évvel ezelőtt hozta létre Debrecenben a Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központot, hogy segítse az érintett gyermekek fejlesztését és gyógyítását. Többek között az elmúlt hat év tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel Horváth Zsolt intézményvezető. Kiemelte, hogy 2023 óta fogyatékkal élő fiatal felnőtteknek biztosítanak támogatott lakhatást, ezzel lehetőséget nyújtva számukra az önálló életre.

A Támogatott Lakhatási programban résztvevő, fogyatékkal élő felnőttek is felléptek az ünnepségen, műsorukban életre hívtak egy Álom Kávézót, ahol saját álmaikról, vágyaikról meséltek, többször is könnyeket csalva a vendégek szemébe.

Az imádság, a hála és a tanúságtétel hármas egysége

„A mai napon a nemzetek apostolának, Szent Pálnak az üzenetét halljuk a kolosszeiekhez írt levélből. Így szívünkben újra felhangozhat a hívás: „Maradjatok állhatatosak az imádságban” – hangoztatta Seszták István az ünnepség végén.

A főhelynök emlékeztetett: „Ez az állhatatosság nem csupán szavakban, hanem életünk hálaadásában nyer igazi értelmet.

Ha kitartunk az imában, akkor hálaadásunk is kitartóvá válik, és mindennapjainkban megéljük a kegyelem erejét. Szolgálatunk, munkánk, imádságunk mind e szent cél felé vezessen: ne önmagunkat, hanem Krisztust tükrözzük.

Imádkozzunk azért, hogy minden tettünk a Jóisten dicsőségét szolgálja, és másokat is közelebb vigyen hozzá. Maradjunk hűségesek az imához, hálásak minden napért, és bátran vállaljuk Krisztus tanúságát. Legyen életünk az imádság, a hála és a tanúságtétel hármas egységének gyümölcse” – biztatott.

Az ünnepségen jutalmazták meg azokat a dolgozókat is, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ellátásban. A díjazottak névsora és a rövid méltatások IDE kattintva olvashatóak.

