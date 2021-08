Az „emberhivatás” útján – Katolikus oktatási intézményi vezetők tanévnyitó értekezlete Budapesten

Az augusztus 25-én megtartott rendezvényre közel 350 iskolaigazgató és óvodavezető érkezett, akiket Bérczi Bernát, zirci apát, a programnak otthont adó Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium fenntartója köszöntött.

Ternyák Csaba, egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Iskolabizottságának elnöke, nyitóelőadásában kiemelte, az iskolákat, óvodákat fenntartó püspöknek, a papjai mellett a világi vezetők a legfontosabb munkatársaik, így különösen is fontos szerepet töltenek be az intézményvezetők. Megköszönte munkájukat és kérte elkötelezett szolgálatukat az idei tanévben is.

„A gyermek a család gyöngyszeme, akit ránk bíznak” – hangsúlyozta, ezért is kiemelt „emberhivatás” a pedagógusok munkája, és feladatuk is egyre fontosabb, hiszen az életben való boldogulásra kell megtanítaniuk a rájuk bízottakat. Ugyanakkor nem szabad elfelejteniük, hogy

„az az igazán boldog ember, aki a hivatásában boldog”, és ennek a hivatásnak a megtalálásában a pedagógusok kulcsszerepet játszanak.

Ők láthatják meg a tehetséget egy-egy gyermekben, és nekik kell segíteniük ezt a tehetséget kibontakoztatni. A tanár tehát bátran terelje afelé a hivatás felé a rábízott gyermeket, amelyhez annak tehetsége van. Tudjuk azt is, hogy sajnos sok pedagógus hiányzik a pályáról. A katolikus iskola vállalja fel azt a célt is, hogy a jövő nemzedékek nevelőiről gondoskodik, terelje diákjait a pedagógus pálya felé.

„A tanév a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal indul, és ritka alkalom, hogy egy pápa részt vesz ezen az eseményen” – mondta, így különleges alkalomban lesz részünk. Ez a hét, és annak csúcspontjaként Ferenc pápa látogatása, erősítsen meg bennünket az eucharisztia, az Istennel való találkozás örömében, és ez adjon erőt az elkövetkező tanévben mindannyiunk számára.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elsőként köszönetet mondott mindazért a kitartásét, elkötelezettségért és innovációért, amely jellemezte az elmúlt tanévben a vezetők és pedagógusok munkáját. Hangsúlyozta, enélkül nem lehette volna sikeresen lezárni az előző tanévet, és kiemelte,

reméli, az idei tanév már teljes egészében hagyományos módon kerül megszervezésre.

Összefoglalta az elmúlt tanév, a járvány elleni védekezés tapasztalatait, bemutatta az idei tanévre való felkészülést, és arról is szólt, hogy a köznevelésben melyek a várható fejlesztések céljai, irányai.

Szikora Ágnes, az Oktatási Hivatal főosztályvezetője előadásában bemutatta az elmúlt időszak jogszabályváltozásait, a 2021/2022-es tanév vezetői feladatait, és gyakorlati segítséget is adott azok hatékony elvégzéséhez. Emellett szó esett az országos mérésekről, a Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó tankönyvfejlesztésekről és a pedagógusminősítésekről is.

Délután az óvodavezetők Szabadi Edit, köznevelési szakértő előadásán vehettek részt, ahol az óvodai életet meghatározó aktualitásokkal ismerkedtek meg, és feltehették kérdéseiket is. Az új óvodai énekgyűjtemény kiadás előtti bemutatására is sor került. Az énekeskönyvben megtalálhatóak könnyed gitáros énekek, komolyabb liturgikus népénekek, valamint népi gyerekdalok és azoknak átírt változatai is.

Az iskolák és kollégiumok vezetői eközben megismerkedhettek az MKPK által létrehozott Katolikus digitális tananyagtárral, amelyen a szeptemberi indulást követően egyrészt az új katolikus tankönyvek okostankönyv változatait jelennek meg feladatbankkal és egyéb digitális kiegészítőkkel együtt, másrészt egy kollaborációs felületet biztosít, amely az MKPK saját szerverein fut, így biztonságos tanítási-tanulási környezetet kínál a pedagógusoknak és diákoknak egyaránt.

A Katolikus Pedagógia Intézet idei tanévre szóló képzései is bemutatásra kerültek, amelyek között kontakt, online és hibrid, vagyis jelenléti előadások zárt csoportban közvetített változatai is megtalálhatóak.

Forrás: KaPI

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír