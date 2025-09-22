Az emberi méltóság védelme állt az idei Renovabis-kongresszus középpontjában

A találkozó korunk egyik legérzékenyebb és legsürgetőbb kihívását helyezte előtérbe: az emberi méltóság tiszteletben tartását az európai társadalmi, politikai és kulturális feszültségekkel szembesülve.

A kongresszust Heiner Koch érsek nyitotta meg, aki hangsúlyozta a találkozó szerepét az oktatás és a párbeszéd terében Kelet és Nyugat között. Utána Thomas Schwartz professzor, a Renovabis főigazgatója emlékeztetett arra, hogy minden ember Isten képére teremtetett, és ez a méltóság a szabadság, az igazságosság és a béke alapja.

Az első napon Ingeborg Gabriel, a bécsi egyetem professzora tartotta a bevezető előadást, emlékeztetve az Isten és az emberek előtti felelősségre, valamint a remény és a tökéletlenség elfogadásának fontosságára. Ezt követte Olekszandra Matvijcsuk, Nobel-békedíjas ukrán emberi jogi aktivista online bejelentkezése, aki a háború civil áldozatainak drámai helyzetéről beszélt, és akinek a tanúságtétele mély hatást gyakorolt a résztvevőkre. Johann Saathoff, a Szövetségi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a civil társadalom szerepét hangsúlyozta. Az első nap zenei programmal és állófogadással zárult, amely informális párbeszédet is lehetővé tett a résztvevők között.

A második nap az emberi méltóság nagy etikai dilemmák előtti helyzetét tárgyalta. Egy teológiai és bioetikai kerekasztal az asszisztált öngyilkosság és a halálhoz való jog témáját elemezte, rámutatva, hogy az egyéni szabadságot a közösségi felelősséggel kell összhangba hozni. Ezután munkacsoportok folytattak eszmecserét konkrét kérdésekről: befogadó kommunikáció fogyatékkal élők számára, gyermekek védelme a bántalmazástól, szülők támogatása és az élet védelme, a függőségek megelőzése, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítése – utóbbi témát Gina-Maria Stoian, a romániai Emberi Jogok és az Esélyegyenlőség Területén Nyújtott Segítségnyújtás Fejlesztéséért és Előmozdításáért Egyesület tagja mutatta be. Délután a résztvevők berlini helyi projekteket látogattak meg: hajléktalanszállókat, menekültközpontokat, hospice-házakat és várandós nők támogatását szolgáló kezdeményezéseket. Este a Szent Hedvig-székesegyházban szentmisét ünnepeltek, amelyet a belső tér új kialakításának bemutatója előzött meg.

Az utolsó nap a háborúk és migráció által érintett országok hangját hozta előtérbe. A kongresszus egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult az emberi méltóság jövőjéről Európában.

Záróbeszédében Thomas Schwartz professzor bemutatta a Renovabis felhívását: a programadó dokumentum a társadalomhoz, a politikához, az Egyházhoz és mindnyájunkhoz szól. A felhívás megerősíti, hogy az emberi méltóság sérthetetlen és oszthatatlan. Ez kell hogy minden törvény és társadalmi cselekvés alapja maradjon, és ahogyan a legsebezhetőbbeket – a betegeket, haldoklókat, kisebbségeket, menekülteket, az emberkereskedelem áldozatait – kezeljük, az a valódi mércéje emberségünknek. A dokumentum kéri a jogállamiság és az erkölcsi értékek megerősítését a politikában, az élet védelmét a fogantatástól a természetes halálig, befektetéseket a függőségek megelőzésébe és a szociális védelembe, a szexuális kizsákmányolás és az emberkereskedelem elleni határozott küzdelmet, az áldozatok támogatását és a kereslet büntetését. Ugyanakkor egy olyan európai migrációs politikát sürget, amely védi az életeket, és tisztességes eljárást garantál mindazok számára, akik menedéket keresnek.

Az Egyház tekintetében a felhívás hangsúlyozza, hogy csak akkor őrzi meg hitelességét, ha átláthatóan vállalja a felelősséget az abúzusok megelőzésében, és ha kézzelfoghatóan a remény és a segítség helyévé válik a rászorulók számára. A felhívás erőteljes üzenettel zárul: az emberi méltóság védelme nem elvont eszme, hanem cselekvésre szólító hívás. Ez közös küldetés, amely mindnyájunkat érint – politikusokat, közösségeket, egyházakat és minden egyes embert. Csak együtt adhatunk hiteles arcot az emberi méltóságnak Európában, az Isten és az emberek előtti felelősség szellemében.

A Renovabis 1993 óta a német püspöki konferencia közép- és kelet-európai szolidaritási segélyszervezete. Nevét a 104. zsoltár renovabis faciem terrae (megújítod a föld színét) sorából kapta. Szociális, karitatív, társadalmi és lelkipásztori jellegű anyagi és nem anyagi támogatást nyújt három régió huszonhét országában, köztük Magyarországon is. Ezenkívül támogatja a német és közép-európai plébániák közötti kapcsolatfelvételt. Anyagi eszközei az évenkénti németországi pünkösdi gyűjtésből, az egyházi adók egy részéből és magánadományokból származnak. Központja Freising. Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

