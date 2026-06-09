Az Eucharisztia közösséget teremt és lebontja a falakat – Úrnapja a külhoni magyar egyházmegyékben

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Több száz zarándok vett részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen június 4-én, csütörtökön, a főesperesi kerület fogadalmi ünnepén. A Márton Áron téren bemutatott szentmise főcelebránsa és szónoka Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. Prédikációjában kiemelte: Jézus Krisztus az Oltáriszentségben nemcsak jelképesen, hanem valóságosan van jelen, és önmagát adja mindenkinek.

„Az Eucharisztia nemcsak Istennel, hanem egymással is összeköti a híveket. Ezért az ünneplése a mindennapi emberi kapcsolatokban is felelősséget jelent” – hangsúlyozta az egyházmegye főpásztora.

A szentmise után a hagyományos körmenet a négy égtáj felé haladt, megállva a sátoroltároknál. A menetet a zetelaki zászlóalj vezette.

A körmenetben az elsőáldozó gyermekek virágszirmokat szórtak a sátoroltároknál, a megszentelt nyírfaágakat és lombdíszeket pedig sokan hazavitték, mivel a néphagyomány különleges jelentőséget tulajdonít ezeknek a szentelményeknek.

Gyulafehérváron a Szent Mihály-székesegyházban Kerekes László segédpüspök celebrált szentmisét a központi papság, a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Római Katolikus Papnevelő Intézet elöljárói és tanárai, valamint a helyi hívek jelenlétében június 5-én.

A szentmisét követően a hagyományos úrnapi körmenetre is sor került.

Forrás: Hargita Népe; SIS

Fotó: Hodgyai István és a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia; SIS

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Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Június 4-én Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a helyi hagyomány szerint a város papjaival és híveivel közösen mutatott be szentmisét a Szent László oltalmába ajánlott Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A főpásztor köszöntőjében arra kért, adjunk hálát Istennek, hogy a mai napon közel jön hozzánk, hogy rendelkezésünkre áll, hogy a tabernákulum csendjéből figyel reánk és kísér bennünket.

„Igazi nagy kincs, hogy magunkhoz vehetjük az Úr Jézus szent testét és szent vérét” – emlékeztetett tanításában.

Az ünnepi liturgiát követően került sor az úrnapi körmenetre, amelyet a püspöki palota kertjében tartottak meg.

Ezen a napon a város lakói együtt imádkoztak közösségeik megerősödéséért.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

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Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe idén is sokakat hívott a szatmárnémeti Urunk Mennybemenetele-székesegyházba, ahol Schönberger Jenő megyéspüspök celebrált szentmisét, hálát adva Krisztus valóságos jelenlétéért az Eucharisztiában.

A szatmári püspök homíliájában a nap három szentírási olvasmányát fűzte egybe. Az első olvasmány kapcsán Mózes figyelmeztetésére hívta fel a figyelmet: a jólétben könnyen megfeledkezünk Isten arcáról. Amit Isten egykor a pusztában mannával jelképesen előrevetített, az ma az Oltáriszentségben válik valósággá. Szent Pál levele alapján rámutatott: az egy kenyérből részesülő közösség Krisztus egyetlen misztikus testét alkotja, melyben láthatóvá válik az egység. Az evangéliumi kenyérszaporítás csodájáról szólva hangsúlyozta: Krisztus azért van jelen az Eucharisztiában, hogy bennünket éltessen és üdvözítsen.

A szentáldozást követően az Oltáriszentséget ünnepélyes menetben vitték végig a székesegyház melletti utcán, a Megmaradás Háza udvarán és a város régi főterén. Az idei elsőáldozók virághintéssel és zászlókkal vezették a körmenetet, megállva a négy oltárnál, ahol áldásban részesültek a jelenlévők. A székesegyházba visszatérve a szentmise Te Deummal és a záróáldással ért véget.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

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Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

A temesvári Szent György római katolikus székesegyházban is nagy számban vettek részt a hívek június 4-én, csütörtökön az úrnapi körmeneten. A szentmisét 18 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be.

„Ma Jézus Krisztust ünnepeljük, életünk középpontját, aki az Eucharisztiában nekünk ajándékozta önmagát” – hangsúlyozta az ünnepi szentmise kezdetén a főpásztor.

A tanítást Jäger Béla plébános mondta, aki német és magyar nyelven is elhangzó homíliájában így fogalmazott: „Az Egyház az év minden napján ünnepli az Eucharisztia szent titkát. Ezért a mai ünnep nem annyira a szentség megalapításának emléknapja, sokkal inkább egy élő és jelenvaló misztérium ünneplése. Mondjuk együtt szívből a következő imát: „Urunk Jézus Krisztus, ember és Isten, aki az Oltáriszentségben rejtőzöl, segíts, hogy valahányszor szentáldozáshoz járulunk vagy részt veszünk az Egyház liturgikus imáiban, mi magunk is táplálékká váljunk: egyesek számára hittel, mások számára reménnyel, de mindenki számára szeretettel, amely ünnepet teremt; legyünk a szegényeknek segítség, a betegeknek orvosság, az időseknek támasz, a haldoklóknak viaticum.”

A szentmisét követően az úrnapi körmenet során a hívek imával és énekkel kísérték Pál József Csaba megyéspüspököt a székesegyház négy mellékoltárához. Az elsőáldozáshoz járult gyermekek rózsaszirmokkal kísérték az Oltáriszentség útját.

A liturgia ünnepélyes szentségi áldással zárult.

A beszámoló teljes terjedelemben ITT olvasható.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

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Szabadkai Egyházmegye

Szabadkán Fazekas Ferenc megyéspüspök kétnyelvű ünnepi szentmisét celebrált az Avilai Szent Teréz-székesegyházban. A szertartáson jelen voltak szabadkai plébániák papjai, számos vallási és művelődési egyesület tagjai, a magyar és a horvát társadalmi-politikai élet képviselői is.

A megyéspüspök szentbeszédében elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus mélyen együtt érez gondjainkkal. Látja lelki szükségünket. Nem közömbös velünk szemben, mert szeret bennünket. Hatalma is van ahhoz, hogy segítséget nyújtson. Ő önmagát adja táplálékul, amely annyira fontos, hogy ha valaki nem fogadja azt el, akkor igazi élet sem lesz.

Az ünnepi szentmisét követően, csaknem 30 év elteltével ismét körmenetet tartottak a Szent Teréz-székesegyháztól a Szent Mihály Arkangyal ferences templomig. Szabadkán a hosszú, látványos és rendezett menet négy állomást érintve vonult át az ünnepi menet a városon. Az első állomás a székesegyházban volt, a második Ivan Antunović püspök szobránál, a harmadik a Városháza melletti Szentháromság-emlékműnél, a negyedik pedig a ferences templom előtti téren.

A ferences templomban került sor a záróáldásra, melyet a főpásztor Szabadka városára, annak minden polgárára, valamint mindazokra adott, akik közfeladatokat és felelősségteljes szolgálatokat látnak el.

A városon átvonuló úrnapi körmenet a második világháborúig hagyomány volt, ám a kommunizmus idején megszüntették. Idén a hívek nagy örömére hosszú idő után először szervezték meg újra.

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye

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Nagybecskereki Egyházmegye

Nagybecskereken Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján a Nepomuki Szent János-székesegyházban mutatott be ünnepi szentmisét Mirko Štefković, megyéspüspök.

„Ma Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepét, Úrnapját ünnepeljük. Ezen a napon különleges módon valljuk meg hitünket, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van közöttünk az Eucharisztia szentségében. Ahogyan egykor Isten mannával táplálta választott népét a pusztában, úgy erősít bennünket ma is mennyei táplálékkal: Krisztus Testével” – fogalmazott szentbeszédében a nagybecskereki püspök, és arra emlékeztetett, hogy az Eucharisztia Krisztus legnagyobb ajándéka Egyháza számára, amelyben újra és újra megtapasztalhatjuk az ő szeretetét, megváltó áldozatát és közöttünk maradó jelenlétét.

„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni.” Jézus nem egyszerűen különleges táplálékot kínál nekünk, hanem önmagát adja. Az Eucharisztiában Krisztus egyetlen áldozata valóságosan jelen van közöttünk minden időben. A főpásztor arra is figyelmeztetett, könnyen megfeledkezünk Isten jóságáról, miközben földi szükségleteinkre összpontosítunk.

„Az Eucharisztia nemcsak Krisztussal egyesít bennünket, hanem egymással is. A szentáldozás közösséget teremt, lebontja a falakat és arra hív, hogy kiengesztelődve, szeretetben és egységben éljünk. Adjunk hálát az Úrnak ezért a mérhetetlen ajándékért, és járuljunk az Eucharisztiához hittel, tiszta szívvel és mély tisztelettel, hogy Krisztus élete egyre inkább növekedjék bennünk.”

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír