Az Eucharisztia ünneplése 109.

Mindennap áldunk téged! A Te Deum laudamus kezdetű himnusz huszonnegyedik és majd a huszonötödik sora is a 145. zsoltár 1–2. verseire utal: „Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet örökkön örökké. Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön-örökké.” Az Úr királyi hatalmát hangsúlyozó ószövetségi alefbét-himnusz kiválóan alkalmazkodik a Te Deum laudamus gondolatához. Szent Ágoston elmélkedésére építve nem is érzi az ember a himnusz és a zsoltár közötti kapcsolatban a törést, hanem inkább egy szerves kiegészítést fedez fel: És kormányozd őket, és emeld föl egészen az örökkévalóságig – „Dicsérd tehát, és áldd a te Uradat, Istenedet mindennap, hogy amikor véget érnek az egyes napok, és eljön a vég nélküli egyetlen nap, a dicséretekből átléphess a dicséretbe, mint ahogyan az erősségekből az erősségbe jutottál.” (En. in Ps. 144.3) Mindennap áldunk téged!

A Bangor Antiphonale szövegétől eltérően a milánói változat a következő: Aeterna fac cum sanctis tuis gloria munerari. Per singulos dies, benedicimus te et laudamus nomen tuum in eternum et in saeculum saeculi. Salvum fac populum tuum domine, et benedic hereditatem tuam et rege illos et extolle eos, usque in aeternum. Benedictus es domine deus patrum nostrorum et laudabilis et gloriosus in saecula saeculorum. Amen. (Tedd, hogy szentjeiddel a dicsőség megajándékozottjaivá váljunk; nap mint nap áldunk téged és dicsérjük nevedet örökké és a századok századaiban. Szabadítsd meg néped, Urunk, és áldd meg örökséged! És kormányozd őket, és emeld föl őket egészen az örökkévalóságig. Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene és dicséretreméltó és dicsőséges örökkön örökké. Ámen.) Ebben a sorrendben egymást váltják a 145,2; a 28,9 zsoltárok és a Dán 3,52. A legtöbb kutató azon a véleményen van, hogy a Salvum fac szakasz egy görög reggeli imádság részét képezte, amelyet a Te Deum laudamus himnusz korai változatához rendeltek.

A 23. sorral végződő korai változat későbbi kiegészítései egyúttal annak tanúi, hogy a himnusz liturgikus alkalmazása hogyan változott a nyugati rítusokban.

