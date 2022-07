Az Eucharisztia ünneplése 130. (2. rész)

Mária énekének sorai – mivel rátekintett szolgálójának alázatosságára. Ím’ ezért boldognak mondanak engem mostantól az összes nemzedékek – egyrészt az angyal és Erzsébet köszöntő szavaira utalnak a közelmúltban és a jelenben, másrészt a jövőbe mutatnak: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled” (Lk 1,28b), valamint „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!” (Lk 1,42). Elmélkedésünkben viszont nem tekinthetünk el attól a gondolattól, amelyet Tiszteletreméltó Béda fogalmazott meg: „Akinek alázatosságára rátekintenek, helyesen köszöntik boldognak nevezve mindenek, miként az ellentétéből is: akinek gőgjét megvetve kárhoztatják, tudniillik Éváét, ó jaj, hisz nevében csapást, büntetést nyögnek. Arra tanít ugyanis, hogy miként ősszülőnk által lépett a világba a halál, úgy Mária alázata által újonnan az élet bevonulását ismerjük fel.” (Beda Venerabilis, In Lucæ evangelium expositio, Lib. I, PL 92. col 321.) A régmúlt fájdalmas eseményére is hatással van tehát Mária szelíd és engedelmes, közreműködő alázata.

A Boldogságos Szűz szavainak jövőbe mutató voltáról az egyházatyák bőségesen értekeztek, így Segni Szent Brúnó is (1045 körül – 1123. július 18.): „Igaz jóslat ez, amelyet az Igazság anyja önmagáról jósolt. Ettől kezdve nem volt nemzedék, amely ne hirdette volna az ő boldogságát. Hisz az Egyház mindig hirdeti az ő boldogságát, s az Egyházban benne foglaltatnak az összes nemzedékek.” (Bruno Astensis, Sarlós Boldogasszonyra, in KR 15, 221.) Mária alázatának megnyilvánulásai – „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38) – rámutatnak szelíd voltára. A szelídség és az alázat kapcsolatát hangsúlyozza Gyökössy Endre is az evangéliumi szakaszhoz fűzött soraiban. De a gondolat valójában sokkal korábbi, hiszen már Órigenésznél is megtaláljuk: letekintett „rám, az alázatosra, aki a szelídség és a szerénység erényét követem” (Órigenész, VIII. homília Lukács evangéliumához, in ÓÍ 14, 285.; vö. Gyökössy Endre, Lukács örömhíre, 34.; vö. Mt 5,5; 11,29).

Kép: Fra Angelico: Mária és Erzsébet találkozása (1433–34)

