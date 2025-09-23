Az Év Cívis Háza díjat nyert a debreceni Egyházmegyei Kateketikai központ felújított épülete

A díjat Papp László, Debrecen polgármestere és Gábor István főépítész adta át. Az egyházmegye képviseletében Németh István püspöki titkár, Béres Nándor gazdasági igazgató, valamint Ágoston László, a felújításban részt vevő tervezőiroda vezetője vette át az elismerést.

Az eseményen Papp László hangsúlyozta: Debrecen városának kiemelten fontos feladata az épített örökség védelme és ápolása. A város közgyűlése ezért hozta létre az Év Cívis Háza díjat.

A pályaművek bemutatásakor Gábor István főépítész kiemelte, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye munkája különösen értékes hozzájárulás a város arculatához. Az átalakítás során a Kateketikai Központ épülete kiemelkedő építészeti megoldásokkal újult meg, miközben megőrizte történeti karakterét és méltó módon tölti be közösségi funkcióját.

A Varga utca 3. szám alatt található debreceni központ 2023-ban újult meg, és az egyházmegye kiemelkedő eseményeinek ad otthont.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

