Az év digitális tantestülete kontra pandémia

A beszélgetésben a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum igazgatónője, Vénusz Edina; az intézmény egyik tanára, Marcsinák Judit és Arkai Laura tizedikes diák számolt be az iskolájukat is érintő tapasztalatokról.

– Mennyire jelentett kihívást a megszokott tanítási módszerek átvezetése a digitális oktatási rendbe? Mi okozott leginkább nehézséget?

Vénusz Edina: A második hullámra már kellő tapasztalattal rendelkeztünk ahhoz, hogy semmilyen fennakadást ne érezzenek diákjaink. Várható volt, hogy szükség lesz még a digitális munkarendre, ezért minden pedagógusunk célirányosan készült az oktatási anyagok minél színesebbé tételére. Informatikailag egységes rendszer használatára készültünk fel, ezzel megkönnyítve a munkafolyamatokat. Ami nehézséget okozott, az a metakommunikáció és az azonnali visszacsatolás lehetőségének hiánya. Ezért az online élő órák mellett a többi órán, amikor az adott tantárgynál a pedagógus által ismertetett feladatok megoldása a cél, a chatfalon lehetőséget biztosítunk a hozzászólásokra, kérdésfeltevésekre az óra alatt.

Arkai Laura: A legnagyobb nehézséget kezdetben az osztálytársaim hiánya jelentette, illetve az új platformok kezelése. Idővel azonban teljesen megszokottá vált. Az órarend adott, ahogy az online órák is, így a felkészülést és a feladatok elkészítését nekem kellett beosztanom. Szerencsére nagyon segítőkészek a tanárok, és a leadott anyagokhoz többféle játékos feladatot illesztettek.

Marcsinák Judit: Az elmúlt pár évben a modern világ megkövetelte, hogy más irányból is motiváljuk a gyerekeket. Tanáraink döntő részének a digitális módszertanban mindennapos gyakorlata volt eddig is. Elismerésül már a pandémia kitörése előtt különdíjat kaptunk „Az év digitális tantestülete” elnevezésű pályázaton. Olyan online gyakorlatokkal színesítettük a tanórákat, melyek nem csupán motiválták a gyerekeket, de készségszinten is jobb teljesítményt eredményeztek. Tehát az alapok már korábban megvoltak, csak technikailag egyszerűsítettünk: a pedagógusok és diákok egy platformot használnak a gyakorlatban.

– Ha a helyzet úgy kívánná, felkészültek-e akár a teljes digitális oktatásra való átállásra a következő tanévtől?

Vénusz Edina: Tudatában kell lennünk annak, hogy ez egy kényszerhelyzet, most ehhez kell alkalmazkodnunk. A teljes digitális oktatásra való átállás technikai feltételei nagyrészt biztosítottak, azonban egy tanár feladata sokkal összetettebb a tananyag leadásánál. Egyszerre tanít, nevel, meghallgatja a diákok gondjait. Az online platformok hátránya a személyes emberi kapcsolatok hiánya.

Arkai Laura: Technikailag nem okozna gondot. Az osztálytársaimmal különböző eszközökön tudom tartani a kapcsolatot, de azért ez nem ugyanaz. Más online megbeszélni egy témakört, mint a való életben. Az iskolánkban rengeteg kulturális és sporteseményt tartanak, ami azonkívül, hogy jó hangulatú, tapasztalatokkal is gazdagít. A teljes átállással ezek elmaradnának.

Marcsinák Judit: Kollégáimmal folyamatosan oly módon készülünk fel egy-egy tanórára, hogy kiegészítjük azokat különböző játékos feladatokkal. Fontosnak tartjuk, hogy a figyelmet és az érdeklődést fenntartsuk a diákokban. Ez minden pedagógus számára többletfeladattal jár, de a gyerekek pozitív visszacsatolása is azt tükrözi, hogy megéri. Ha úgy alakul, a későbbiekben is ezen az úton haladunk tovább.

– Kellő mentorálást tud nyújtani az iskola azoknak a diákoknak, akik tehetsége megkívánja a külön foglalkozásokat, illetve azoknak, akik korrepetálásra szorulnak? Mennyire érezték a diákok a pedagógusi támogatást ebben a megváltozott helyzetben?

Vénusz Edina: Nem nagy létszámú iskoláról lévén szó, minden gyermekre fordítunk időt. Akik korrepetálásra szorulnak, azok választhatják az órarendben megadott korrepetálási időpontokat. A kiemelkedő képességű gyerekeknek pedig továbbra is biztosítunk online tehetséggondozást, így például digitális versenyekre készítjük fel őket külön feladatokkal és személyre szabott foglalkozásokkal.

Arkai Laura: Akik gyengébben haladnak, azokat felzárkóztatják; a tehetséges gyerekekkel, amikor szükséges, ugyanúgy foglalkoznak. Online kapjuk a versenyfelhívásokat. Közösen átbeszéljük a tesztfeladatokat, az egyénileg beadott anyagokat pedig részletesen, kiértékelve visszakapjuk.

Marcsinák Judit: A jelenléti oktatásban az volt a rend, hogy odafigyeltünk a gyerekek tanulmányi előmenetére. Most sincs ez másként. A pedagógusok órarendje tartalmaz olyan pluszórákat, amelyek rendelkezésére állnak azoknak, akiknek erre szükségük van. Ezeket az órákat megtartjuk, függetlenül attól, hogy egy vagy tíz diák kapcsolódik be. A mi intézményünkben a gyermek az első, és mindenkire odafigyelünk – legyen szó felzárkóztatásról vagy tehetséggondozásról.

– Folyamatban van a félévi jegyek lezárása. Romlottak, javultak vagy változatlannak mondhatók a jegyek?

Vénusz Edina: Alapvetően javultak az átlagok. Aki írásban teljesített jobban, az most kamatoztathatta ezen képességét, mert sok anyagot írásban vártunk vissza. Aki inkább szóban szereti kifejezni magát, és az írás nem az erőssége, ott előfordultak időszakos elakadások. Olyan is van, aki szívesebben szólal meg a társai előtt az online térben, mint a tanteremben. Természetesen tanáraink minden segítséget megadtak, megadnak ahhoz, hogy ne szenvedjen hátrányt egyik diákunk sem azért, mert egyik vagy másik készsége erősebb. A félévi eredményeket látva elmondható: a diákok teljesítménye kimagaslóan javult a digitális platformok használata során.

Arkai Laura: Ugyanúgy teljesítek, mint korábban, a félévi jegyeimet tekintve. Az elején kicsit nehezebben mentek bizonyos feladatok, például másképp kellett hozzáállnom a vizuális kultúra vagy ének-zene tantárgyak elsajátításához, de idővel belerázódtam. A tanáraim mindent megtettek, hogy minél gördülékenyebben átadják, átvegyük az anyagokat.

Marcsinák Judit: A diákok kisebb százalékának okozott gondot az átállás, de a többség kifejezetten jól teljesít. Azt látjuk, hogy a számonkérés megváltozott módja és lehetősége jobb eredményeket produkált. Vannak olyan diákjaink, akik a jelenléti oktatásban visszahúzódók voltak, nem mertek kérdezni, a digitális oktatás következményeként nyitottabbá váltak. Így, ha segítjük őket a kibontakozásban – remélhetőleg – a jelenléti oktatásban is kamatoztatni tudják majd a megszerzett tudást.

– 2021 szeptemberétől hatosztályos gimnáziumi képzést nyújt az iskola. Jelenleg az országban folynak az írásbeli megmérettetések. Mit üzennének azoknak a diákoknak, akik még nem döntötték el, hova felvételizzenek, miért jó „leöveysnek” lenni?

Vénusz Edina: A Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egy üde színfolt a többi gimnázium között. Egyik különlegességünk, hogy a főváros egyedüli görögkatolikus gimnáziumaként tartanak számon, valamint a görögkatolikus óvoda is az épületben működik, amellyel szoros az együttműködés. Kis létszámmal, odafigyelve minden egyes diákunkra az intézményünket átjárja a pedagógusaink által is közvetített keresztény értékrend, ami egy biztonságos, szoros együttműködést megalapozó közösséget hozott létre.

Fontosnak tartottuk elindítani a hatosztályos gimnáziumi képzésünket, mert így a hozzánk jelentkező fiatalokat már korábban mentorálhatjuk személyiségük pozitív fejlődése és a sikeres érettségi vizsga érdekében. Emellett a diákoknak lehetőségük van a közgazdasági technikumunkban egy keresett szakma elvégzésére is.

Nyelvtanárként személyes szívügyem az idegen nyelvek magas színvonalú oktatása, így például angolul, németül, spanyolul is tanulhatnak a hozzánk érkező diákok. Egész évben változatos programok színesítik az iskolai életünket: lelki programok, kulturális események, sportrendezvények. Nyitott szívvel és szeretettel várjuk a hozzánk érkező szorgalmas diákokat, szeptembertől a továbbtanuló hatodikosokat is.

Arkai Laura: Tanáraink keresztény értékrendet követnek, ezt a példát nyújtják, de a választás jogát a kezedbe adják, hogy miként élsz vele és hogyan építed a saját életedbe. Hozzánk nagyon könnyű beilleszkedni, mivel kis létszámú az iskola, barátságos a légkör. Az oktatás tanulóközpontú. Itt érzed, hogy figyelnek rád, és segítenek, ha a szükség úgy kívánja. Rengeteg közös program van, például külföldi kirándulásokra megyünk, családias légkörben megtartjuk az ünnepeket, és a sportesemények is erősítik azt a tudatot, hogy miért is jó „leöveysnek” lenni.

Marcsinák Judit: Színvonalas az oktatás, ami számomra azt is jelenti, hogy mindenkiben megtaláljuk azt, ami az erőssége, és kihozzuk belőle a legjobbat. Kiemelten fontosnak tartjuk felismerni a hozzánk járó diákok szükségleteit, hogy az iskola ne csak egy kötelező hely legyen, hanem olyan kellemes légkört biztosítson, ahova jó bejárni, és ahol a tanulás nem nyűg, hanem a tanárok és diákok együttműködő kapcsolatának, azaz a sikeres, közös munkának a helyszíne. Megőrizzük és erősítjük a fiatalok pozitív erényeit, és támogatjuk őket a céljaik elérésében, hogy minél boldogabb fiatal felnőttekké válhassanak.

Szöveg: Zeiner

Forrás: Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum



Fotó: Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum ; Pixabay

Magyar Kurír