Az év legjobbjának választották a szegedi piarista gimnáziumról szóló könyvet

Az Év Levéltári Kiadványa Díj 2022 ismeretterjesztő kategóriájában a legjobb kötetnek választották A Piarista – 300 éve Szegeden című kötetét – mondta el az örömteli hírt Károlyi Attila, a kötet szerkesztője a szeged.hu-nak.

A könyv tavaly szeptemberben készült el, és nem sokkal később, október 14-én mutatták be a városháza dísztermében. Forma szerint a díjat a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára kapta, mert ebben az esetben mégiscsak egy levéltári szakmai díjról van szó.

Károlyi Attila elmondta: a Piarista Rend Levéltára, a Piarista Rend Könyvtára és a Piarista Rend Múzeuma oroszlánrészt vállalt a kötethez szükséges dokumentumok és források összegyűjtésében. A teljes képhez tartozik, hogy óriási segítséget nyújtott a kötet megjelenéséhez a Csongrád-Csanád Megyei Levéltár, a Somogyi-könyvtár (Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár – a szerk.) és a Móra Ferenc Múzeum is. Igazi csapatmunka volt, a kötet megírásához a gimnázium tanárai közül többen másfél-két éves kutatói munkával járultak hozzá.

A kötet ötletadója és szerkesztője Károlyi Attila, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanára volt, társszerkesztői és a szövegek jelentős részének szerzői Borbás Péter (Piarista Múzeum) és Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára). A szerkesztésben, lektorálásban, képszerkesztésben közreműködtek Szekér Barnabás és Bozók Ferenc, a levéltár munkatársai is.

A kötet közel négyszáz oldalas szövegének megírása azért is volt időszerű, túl a kerek évfordulón, mert hasonló jellegű iskolatörténeti munka legutóbb 1886-ban készült a szegedi piarista gimnáziumról. Éppen akkor, amikor beköltöztek akkori új épületükbe, a mai Tisza Lajos körúton található, jelenlegi egyetemi épületbe, a Bolyaiba.

A magyar levéltárosok által év legjobbjának választott ismeretterjesztő kötetről Károlyi Attila elmondta: olvasmányos, a mai kor igényeinek megfelelő kiadványban gondolkoztak. A közel négyszáz oldalas kötetben összesen négyszáztizennyolc fotó található. Rendkívül sokan gondolkoztak a kötet tipográfiáján, tördelésén, mert a kötet szerzői azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy sok olvasója legyen az iskolatörténeti munkának. Olyan könyvmagazinban gondolkodtak, amit a fiatalok is szívesen vesznek kézbe. Ezért kerülték a szokványos és unalmas megoldásokat mind tartalmi, mind formai szempontból. Bizonyára ez is hozzájárulhatott, hogy felkeltette a kötet a Magyar Levéltárosok Egyesületének figyelmét és meghozta az elismerést.

Nagy műgonddal készült a kötet: jelzi ezt, hogy az ilyenkor alkalmazott szakemberek sokaságán túl nyelvi lektorok és Blazovich László személyében szakmai lektor is végig kísérte a könyv megszületését. Károlyi Attila külön kiemelte, hogy a Dugonics András Piarista Gimnázium és a Piarista Rend Magyar Tartománya által közösen kiadott kötet sokat köszönhet az E-Press Nyomdának, amely elsőosztályú munkát végzett. A nemrég megjelent kötet arra is módot adott, hogy összefoglalják az iskola történetének legutóbbi három évtizedét. Az újraindulástól 2022-ig terjedő időszak krónikáját eddig nem dolgozták fel tudományos igénnyel. Most ezt is elvégezték. Könnyen lehet, hogy újabb hasonló jellegű iskolatörténeti kötet megjelenésére száz évet kell várni. Bizonyára az utókornak is meglesz a maga munkája.

A Szegedi Piarista Iskola által készített könyvbemutató videót alább megtekinthetik.

Videó: Szegedi Piarista Iskola

Szöveg: Bod Péter/szeged.hu

Forrás: piarista.hu; szeged.hu

Fotó: Iványi Aurél

