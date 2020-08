Az evangelizáló zenét játszó fiatalok közösséget teremtenek – Megjelent a DÚR második kiadása

Az énekeskönyvet ezúttal is gitáros szentmise keretében adták át a híveknek augusztus 16-án, vasárnap este az újlipótvárosi Szent Margit-plébániatemplomban. A koncelebrált szertartást Monostori László plébániai kormányzó vezette. Kálmán Antal, a Béke téri Szent László-templom plébánosa mondott szentbeszédet.

A templomot megtöltő híveket Monostori László köszöntötte, örömét fejezve ki a DÚR második, javított kiadásának megjelenéséért, megköszönve mindazoknak, akik részt vettek gondozásában.

Kálmán Antal szentbeszédében a kánaáni asszony lányának gonosz szellemtől való megszabadításának történetéhez fűzte gondolatait (Mt 15,21–28). Kiemelte, hogy ebben az evangéliumi részben az imádságról van szó. A legnagyobb bűn, ha nem imádkozunk. Rengeteg kapcsolatunk van, köztük sok értelmetlen. Vannak azonban értékes kapcsolatok is, amikor felhív valaki, hogy szeretne találkozni velünk, és mi meghallgatjuk. Az evangéliumban az apostolok vonulnak Jézussal, az asszony pedig az út szélén áll, és kiabál. Nem azt mondja, hogy Jézus úgysem tud rajta segíteni, hanem odamegy hozzá, azzal a nagyon mély hittel, hogy „te vagy az egyedüli, aki tudsz rajtam segíteni”. Párbeszédbe kezd Jézussal, és megkapja, amiért imádkozik.

A plébános emlékeztetett, mindnyájunknak van egy szándéka, amiért eljövünk a templomba, amiért imádkozunk. Nagyon szomorú, ha valaki csak megszokásból jön. Őket talán ki is kellene küldeni, hogy mit kerestek itt, hiszen azért vagyunk itt, hogy megszólítsuk az Urat. A szentmise elején összeszedem a szándékot: mi az, amit fontosnak tartok, hogy az Úr elé tárjam; amit kérek tőle, hogy ebben legyen mellettem, segítsen. Ami a szívem mélyén van, senkinek nem merném elmondani, de az Úr Jézusnak elmondhatom. Ahogy ezt ez a pogány asszony tette: „Könyörülj, segíts rajtam!” És Jézus meghallja ezeket a kéréseket.

A másik dolog, ami a szónokot foglalkoztatta ezzel az evangéliumi szakasszal kapcsolatban, hogy vannak szavak, melyeknek nincsen súlyuk, illetve olyanok is, melyek nagyon fontosak. Felidézte, hogy egy barátja felhívta másfél éve, hogy szeretne találkozni vele, de azóta sem történt semmi...

Sokan úgy fogalmazzák meg az imádságot, mint egy bevásárlólistát: ezt és ezt kérem. Kalkuttai Teréz anyának volt egy szép szokása: ha valamiről úgy érezte, hogy Isten akarata, akkor azonnal megtette; amikor viszont neki volt szüksége Isten segítségére, akkor nagyon nagy bizalommal imádkozott, hogy Isten segíteni fog, és megadja, amire szüksége van. Amikor imádkozunk, jó, ha szavainknak van súlyuk, vagyis nemcsak a kéréseinket hozzuk el Istenhez, hanem megteszünk mindent, hogy megvalósítsuk mindazt, amit kell.

A harmadik dolog, ami figyelemre méltó a kánaáni asszony és lánya történetében: a közbenjárás – hívta fel a figyelmet a plébános. – Sokszor imádkozunk a másikért. Odajön hozzám valaki: atya, a gyermekem kórházba került, kérlek, imádkozzunk érte. Figyelemre méltó, hogy nem a beteg megy oda Jézushoz, hanem anyja jár közben érte, s ő kéri: gyógyítsd meg a lányomat. Jézus meghallgatja kérését, és meggyógyítja.

Előfordul, hogy egyénileg belefáradunk az imádságba, de ha közösségben imádkozunk, könnyebb kitartanunk. Velünk imádkoznak a templom falán ábrázolt szentek, ők is itt vannak a szentmisén. Ők az örökkévalóságban, mi itt, a földön. Kérhetjük az ő segítségüket is: elsőként védőszentünket, Szent Margitot, de az összes többi szentet is. Közbenjárnak értünk, segítenek minket. Amikor eljövünk a templomba, hozzuk magunkkal mindazt a kérést, ami bennünk van, s kérjük az Urat, hogy hallgasson meg minket, és adja meg mindazt, amire szükségünk van.

A szentmise végén Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében emlékeztetett: a kormány 3,5 millió forinttal támogatta a katolikus gitáros kottagyűjtemény második kiadását. A kabinet örömmel támogatja az ehhez hasonló közösség- és értékteremtő kezdeményezéseket. Az evangelizáló zenét játszó fiatalok szolgálatukkal értékteremtő és -őrző közösséget hoznak létre. Az első kiadás iránt hatalmas volt az érdeklődés, hetek alatt szétkapkodták. A mostani, második kiadás négyezer példányban jelent meg, és nemcsak Budapesten, hanem vidéken és szerte a Kárpát-medencében is terjeszteni fogják.

Az ünnepi szentmise végén Kálmán Antal a jelenlévők figyelmébe ajánlotta a Mise történt cím kiadványt, amely a tavaly novemberi Angyalföldi Eucharisztikus Kongresszuson elhangzott prédikációkat, előadásokat tartalmazza. A kötet az Új Ember Kiadványok sorozatban jelent meg. A plébános megajándékozta a kiadvány egy példányával lapunk fotósát, Merényi Zitát, aki a kongresszus eseményeit fényképezte.

A szertatáson Andrejszki Toma és Ozvald Zsuska együttese végezte a zenei szolgálatot.

Fotó: Merényi Zita



Bodnár Dániel/Magyar Kurír