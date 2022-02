Az idei első horvát nyelvű szentmisét mutatták be Pécsen

A liturgián Bacsmai László mohácsi plébános köszöntötte az új évet, és engesztelő áldozatot mutatott be Győrvári Gábor, a pécsi Horvát Iskolaközpont több mint egy éve elhunyt igazgatójának lelki üdvéért. A megemlékezésen részt vettek családtagok, munkatársak, tanulók, valamint pécsi és Pécs környéki hívek, akik rendszeresen látogatják a horvát nyelvű szentmiséket a városban.

„Szükséges a hit, a remény és a szeretet, de legnagyobb köztük a szeretet” – Pál apostol szavait idézte Bacsmai László homíliájában, amelyben a legnagyobb hangsúlyt az anyanyelv iránti szeretet, tisztelet és kötelesség kapta. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy az anyanyelv – esetükben a horvát – ápolása és használata a családban kell hogy kezdődjön és állandósuljon. Az iskola, a kulturális élet, illetve a hitélet erre építhet, illetve épít.

A plébános, akit nemrégiben bíztak meg a Pécsi Egyházmegye Horvát Referatúrájának vezetésével, elmondta azt is, hogy Barics Gábriel atyával egymást váltva állnak a hívek szolgálatára, nemcsak Pécsen, hanem a környező településeken is. Ott is, ahol egyáltalán nincs vagy csak ritkán van horvát nyelvű szentmise.

Pécsen legközelebb február 27-én 16 órakor a ferencesek templomában mutatnak be horvát nyelvű szentmisét.

Forrás: Taragyia Györgyné/Pécsi Egyházmegye

Fotó: Kollár Ákos

Magyar Kurír