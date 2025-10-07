Az időskor kiváltság – A szépkorúakat köszöntötték Nagyváradon

A szervezők nevében Perei Benita köszöntötte Az időskor kiváltság című rendezvényen megjelenteket. Majd Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mondott köszöntőt.

XIV. Leó pápa időseknek szóló üzenetét idézve a főpásztor rámutatott, hogy a Bibliában az idős emberek gyakran töltöttek be küldetésvivő szerepet.

„Az idősek a remény első tanúi – fogalmazott a katolikus püspök. – Az idők jelévé válnak.”

Mindannyian nagyon értékesek számunkra, ezért mindig szánjunk időt arra, hogy találkozzunk az idősekkel, igazi közelségükkel, szeretetükkel.

Az ő szeretetük erőt ad mindannyiunknak,

és bátorítja a fiatalokat, hogy majd ők is szép időskort élhessenek meg.”

Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök a 71. zsoltárból idézve az idős ember gyönyörű imádságát mondta el. Majd saját családjáról megemlékezve rámutatott, mily természetesen közelítik életüket Istenhez az emberek a kor előrehaladtával.

Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkész nagyszülei emlékét idézte fel, s mellettük több idős hívő történetét, rámutatva, hogy a hálás szívvel megélt időskor áldást vihet egy egész közösség életébe. A lelkész arra kérte a jelenlévőket, hogy imádkozzanak a fiatalabb generációkért.

A világnap keretében szervezett tárlatnyitón Kondor Zsóka, a Granny program koordinátora mutatta be a Képek, arcok, történetek című fotókiállítást, amely a szociális munkások által meglátogatott idősek életéből örökít meg pillanatokat.

Hatalmas érték mindenkinek az életében, hogy vannak idősek, akik formálnak és utat mutatnak – fogalmazott Kondor Zsóka.

Ezt követően Visky István református lelkész tartott elmélkedést, rámutatva, hogy az idős személyekre használt óhéber képszó, amelyet „záken”-nek ejtünk, öreg harcost jelent, aki megvéd és irányt mutat.

A lelkész beszélt a fiatalok és idősek szinergiájáról is a mai világban. Végezetül rámutatott arra, hogy a bölcsességgel párosuló szeretetre nagy szükség van a világban. Ezáltal a szépkorúak egy idős Jézus minőségét testesíthetik meg a világban – fogalmazott.

A szépkorúaknak szervezett rendezvényen fellépett a Nagyváradi Művészeti Líceum iskolai zenekara, a Suliband; Lukács Annamária és Kása Tamás pedagógusok felkészítésével fohászokat és könnyűzenei darabokat interpretáltak.

Elhangzott Fazakas Ida Az alkony és hajnal összeér című verse; majd a Váradi Margaréták Folklórcsoport hagyományos szüreti dalcsokrát hallgathatták meg a jelenlévők.

Az együttes tagjai egy rövid teaszünet alatt népviseletüket színpompás öltözékre cserélték, és fergeteges hangulatú romashowt adtak elő.

Az ünnepélyes program közös imádsággal és szeretetvendégséggel zárult.

Forrás és fotó: nagyváradi Caritas Catolica, nagyváradi egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír