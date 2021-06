Az igaz és helyes utat kereste – Játékvezetők búcsúztak Puhl Sándortól a Szent István-bazilikában

Fekete öltönyös férfiak gyülekeztek június 14-én Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren. Kezükben fehér rózsa, rajta hol fekete, hol nemzeti színű szalag. Búcsúzni jöttek a magyar labdarúgás egyik nagyjától, a négy ízben a világ legjobb játékvezetőjének választott Puhl Sándortól, akit szűk családi és baráti körben az elmúlt héten helyzetek örök nyugalomra az Aranycsapat tagjai mellé a bazilika altemplomában.

Horváth Zoltán imádkozott az elhunyt lelki üdvéért: „Ha már nem lehet itt köztünk a földön, legyen boldog a mennyben. Kérjük Istent, készítsen lakhelyet számára, halhatatlan lelkét vegye fel a mennybe. Tartsunk rövid csendet, idézzük fel emlékeinket, adjunk hálát mindazért a jóért, amit Sándortól kaphattunk, és kérjük számára az üdvösséget.”

A játékvezetők nevében Berzi Sándor, az MLSZ alelnöke, a Játékvezetői Bizottság elnöke emlékezett a pályatársra és barátra. Felidézte Puhl Sándor kivételes pályáját, mely nagyon korán kezdődött.

A labdarúgónak készülő 15 éves Sándor álmait egy sérülés hiúsította meg. A fiú anyai tanácsra váltott, elvégezte a játékvezetői tanfolyamot. Pályája gyorsan ívelt felfelé: 1988-ban már FIFA-kerettag volt, 1991-ben Portugáliában az U20-as ifjúsági világbajnokságon vezetett meccset. 1994-ben jutott a csúcsra, az USA-ban rendezett világbajnokságon ő vezethette a döntőt. „Ma is forróság fog el, ha arra gondolok, egy magyar kivívta ezt a jogot” – idézte fel Berzi Sándor. – Nevéhez fűződik számos nagy meccs, bravúros ítéletek sora. A lehetetlen is megadatott neki – fogalmazott a sportdiplomata. „Személyében nemcsak a magyar labdarúgás nemzetközileg elismert alakját veszítettük el, hanem a hűséges barátot is. Emlékét örökké megőrizzük.”

Puhl Sándor életének utolsó időszakáról kérdeztük Hanacsek Attilát, a Játékvezetői Bizottság tagját, Puhl Sándor neveltjét és barátját. „Szeretném azt írni, hogy jobban vagyok, de sajnos nem. Reménykedem.” Ez volt az utolsó sms, amelyet Puhl Sándor Hanacsek Attilának küldött kórházba kerülése előtt. Még azt is hozzátette barátjának, hogy „együttérzek veled”, mert Hanacsek Attilának folytatnia kellett a játékvezetők számára a videobíró (Video Assistant Referee VAR) -képzést, amelyet 2020 októberében kezdtek el, majd felfüggesztettek novembertől néhány hónapra a pandémia miatt. Ahogy üzenetváltásuk mutatja, Puhl Sándor küldetéstudatos játékvezető volt, akit még betegen is a játékvezetés foglalkoztatott. Mindent megtett ugyanis azért, hogy a maga eszközeivel jobbá tegye a játékot.

Ez tette példaképpé Hanacsek Attila számára, aki 1992-ben került az országos játékvezetői keretbe. „Sándor végtelenül szerette a labdarúgást, a vérében volt a tudás és az érzék. Megtisztelő volt, hogy tőle tanulhattam. Sokszor éreztem azt, hogy őt a tenyerén hordja a Jóisten, mert kritikus pillanatokban tudott helytállni, átlátni a másodperc töredéke alatt a pályán a helyzetet. De az emberi minőség is kiemeli Puhl Sándor alakját. Minden hibánál a megértés és segítőkészség vezette, a legvégsőkig elment a játék és a játékvezető védelmében. Hálásak vagyunk, hogy a nemzet szentélyében, a magyar Egyház szívében, a bazilikában így együtt kifejezhetjük tiszteletünket emléke előtt.”

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír