Az imádság mindenki útja lehet – Kerekasztal-beszélgetés a Váratlan élet című film kapcsán Győrben

A beszélgetés indító kérdésében arra kérték Veres András megyéspüspököt, erkölcsteológust, hogy határozza meg, mit jelent az élet katolikus szempontból.



Az élet nem tőlünk van. Az élet a Teremtő ajándéka, a férfi és a nő csak továbbadni tudja az életet, teremteni kizárólag Isten képes.

– hangzott a válasz. – Ebből kifolyólag az Egyház a tízparancsolat alapján védi az emberi életet egészen a fogantatástól, annak végső természetes pillanatáig (felvetve itt időskorban az eutanázia problémáját).

A püspök elmondta, hosszú időn át nagyon különböző vélemények léteztek az élet kezdetének meghatározásáról. Voltak, akik a fogantatás pillanatától, mások csak néhány órával későbbi időponttól számították az élet kezdetét, de akadtak olyanok is, akiknek a magzat első mozdulata jelentette az élet elindulását. Sőt, a főpásztor általános iskolás korában létezett még olyan biológia-tankönyv, amely azt állította, hogy az anyaméhben való fejlődés során az ember végigmegy a törzsfejlődés minden fokán.

Szerencsére ma már nem kétséges egyetlen orvos számára sem, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik – hangsúlyozta Veres András, és hozzátette:

az emberi életet annak minden szakaszában védelem illeti.

Természetesnek tartjuk, hogy védelmet kell nyújtanunk az idősek és betegek számára, vagy azoknak, akik valamilyen rendellenességgel születtek. Ők ugyanis képtelenek magukat megvédeni, ezért mások segítségére szorulnak. Ugyanez a védelem illeti meg a magzati, teljes mértékben védtelen életet. Sajnos valóság, hogy sokan nincsenek tisztában az abortusz műveletével, és elhiszik azokat az általánosan elterjedt ideológiákat, abszurditásokat, mely szerint a nő teste csak az övé, és azt tesz vele, amit akar.

A megyéspüspök erre vonatkozóan egy nagyon egyszerű ellenérvet is hozott: Ha a nő éppen egy fiúgyermekkel várandós, akkor hogyan lehet az a nő teste? Másik fő problémaként rávilágított arra is, hogy sokszor a társadalmi közeg – amely a váratlan élethelyzetbe került nőt körülveszi – inkább az abortuszt kínálja fel megoldásként. A mi feladatunk az érvelés, a bátorítás, a végsőkig kitartó meggyőzés és imádság az abortusz ellen – Magyarországon ugyanis évente csaknem 30 ezer terhességmegszakítást végeznek.

Az imádság mindenkinek az útja lehet, hiszen az Úristen tud a leginkább az ember értelmére, akaratára hatni, amihez természetesen szükséges egy kegyelmi közeg is.

Az ima hatásos erejét egyébként a film is alátámasztja. A püspöki konferencia elnöke megoldásként utalt az örökbefogadás lehetőségére (jogilag manapság talán jobb feltételekkel), illetve néhány olyan egyházi otthonra is, melyek a krízishelyzetbe jutott várandós anyák rendelkezésére állnak. Szó esett továbbá a lelki adoptálás mozgalmának erősítéséről, amely a Győri Egyházmegyében idén március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén indult útjára. A lelki adoptálás során az imádkozók egy-egy ismeretlen, veszélyben lévő, megfogant életet kísérnek imával kilenc hónapon keresztül, kérve, hogy a szülők segítséget kapjanak, és az abortusz helyett vállalják a gyermekáldást.

Frivaldszky Edit, az Emberi Méltóság Központ vezetője elmondta, a film szinkronizálásával azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy segítséget nyújthassanak azoknak, akik hasonló helyzetbe kerültek, továbbá az abortusz utáni feldolgozásban is. Céljuk volt a filmet olyan tanárok, közösségvezetők számára is eljuttatni, akik nyitottak egy újfajta generáció felnevelésére. Az ő számukra óravázlatokat, kvízt is készítettek, és a konkrét élethelyzetekre adott segítségként felajánlották az Együtt Az Életért Egyesület segélyhívó telefonszámát.

Az igazgatónő kiemelte annak fontosságát, hogy

amikor kismamákkal beszélnek, minden esetben fontos az ő saját döntésük hangsúlyozása, illetve az abortuszon kívül más opciók ismertetése is.

A beszélgetés során egy örömteli hírt is megosztott a jelenlévőkkel: az országos esemény napján, június 24-én Amerikában érvénytelenítették azt az 1973 óta fennálló döntést, amely alapján alkotmányellenesnek számít az abortuszjog korlátozása. Így többé már nem alkotmányos alapjog az abortusz az Egyesült Államokban, és a tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy betiltják-e az abortuszt. Ezzel új időszak veszi kezdetét az élet védelmében. Ahogy a filmben is elhangzik az egyik abortuszokat végző intézményről, a Planned Parenthoodról: „Véges az időnk és véges az energiánk.”

Frivaldszky Edit végül említette a 40 Nap Az Életért magyarországi mozgalmának Facebook-oldalát, ahol követhetők az imaalkalmaik, illetve a csatlakozásról is található információ.

Horváth Gábor, a beszélgetés moderátora felhívta a figyelmet a filmben rejlő utalásokra: Abby Johnson első gyermekének neve Grace, azaz kegyelem. Majd párhuzamot vont a Néma sikoly című filmmel, ahol az attitűdbeli fordulatot szintén az ultrahangfelvétel látványa hozta.

A beszélgetést közös imádság zárta.

A Győri Egyházmegye Családbizottsága szerte az egyházmegyében további alkalmakat szervez a Váratlan élet című film vetítésére.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír