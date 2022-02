Az internet előnyeivel és hátrányaival ismerkedtek a fiatalok Nyíregyházán

A program első részében Gerner Attila mérnök-informatikus tartott előadást a tizenéves résztvevőknek. Az internetről szóló általános bevezető után a diákok interaktív módon ismerkedtek meg az internet előnyeivel és a mindennapi életet sokszor megkönnyítő jótékony befolyásával a gyorsaságtól, a szórakoztatáson keresztül a vásárlásig.

Majd a hátrányokat tanulmányozták, amelyek az internethasználónak akár az életét is komolyan befolyásolhatják: a függőségről, a visszaélésekről, a zaklatásokról tabuk nélkül esett szó, ugyanakkor az előadó gyakorlati tanácsokat is megfogalmazott a helyes internetezésről, különös tekintettel a megelőzés fontosságára, sőt megoldási javaslatokat is adott a fiataloknak arra az esetre, ha gyanútlan internetezőként bajba kerülnének.

Az előadást csoportfoglalkozások követték, melyek során az előadáson hallottakat mélyítették el: Sütőné Görgényi Mónika és Pásztor Gergely mentálhigiénés szakemberek vezetésével önismereti játékokon keresztül közelítettek a témához. A játékos-beszélgetős foglalkozásokon keresztül a szakemberek felébresztették a kamaszokban a kritikus hozzáállást mindahhoz, amit az interneten találhatnak, vagy amit önmagukról megosztanak a világhálón. A gyermekek saját tapasztalataikat is megosztották egymással.

A programsorozat, amely a Nemzeti Együttműködési Alap jóvoltából valósult meg, a közeljövőben tovább folytatódik.

