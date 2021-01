Az interneten árulnak egy örmény katolikus templomot Törökországban

A hatóságok 6,3 millió török líráért (több mint 250 millió forint) kínálják az ősi örmény templomépületet Bursában, ebben a Márvány-tenger déli partjánál, az Uludağ hegy lábánál fekvő nagyvárosban.

A hirdetésben ez olvasható: „Egy ősi templom Bursa tartományban magántulajdonná vált, és most árulják. Az itt élő örmény nép építette a templomot, amelyet a demográfiai változásokat követően eladtak, magánkézbe került, aztán 1923 után dohányraktárként használták, később szövőgyárként működött. Ez a Bursában, ebben az UNESCO világörökségi listáján szereplő városban található templom különleges elhelyezkedésének köszönhetően turisztikai célra is felhasználható.”

A „demográfiai változások” kifejezés homályosan utal az örmény népirtásra és a keresztény görögök menekülésére az Oszmán Birodalom utolsó, illetve az új, szekuláris köztársaság első éveiben.

Az adásvételi szerződés pontosítja, hogy az istentiszteleti helyből lehet kulturális központ, vagy művészeti célra is használható, lehet múzeum, de akár prózaibb, kereskedelmi célra is felhasználható, szálloda is válhat belőle. Az örmény keresztény közösség és az ellenzéki mozgalmak azonnal bírálták a gesztust. Garo Paylan, a HDP (Halkların Demokratik Partisi) ellenzéki párt örmény származású képviselője így reagált: „Egy örmény templomot árulnak Bursában. De hogy lehet kiárusítani egy szent helyet? Az állam és a társadalom hogy engedheti meg ezt? Szégyelljétek magatokat!”

A törökországi örmény katolikus egyház feje, Levon Zekiyan érsek megerősítette, hogy a Világosító Szent Gergely-templom Bursa tartományban az örmény katolikus közösséghez tartozott, de azt is hozzá kellett tennie: „Az örmény egyháznak nincs anyagi fedezete arra, hogy megvásárolja a templomot.” Ugyanakkor pontosította: „Nincs kifogásunk ellene, hogy a templomot közszolgálatot betöltő kulturális helyszínné alakítsák. Reméljük, engedélyt kapunk rá, hogy évente legalább egyszer szentmisét mutassunk be itt. A következő napokban tárgyalok erről a török hatóságokkal.”

A törökországi örmény apostoli patriarkátus azonban egy olyan nyilatkozatot tett közzé, amelyben hangsúlyozza: „Nagyon szomorú, hogy egyesek kereskedelmi adásvétel tárgyát látják egy templomban, vagy pénzkereseti forrást.”

A hírt közlő AsiaNews hírügynökség szerint a török keresztény közösség számára a templom eladásának ténye csak az utolsó megnyilvánulása azoknak az ellenséges kezdeményezéseknek, amelyek a tisztelet hiányáról, a vallási és kulturális örökség megvetéséről és áruvá alacsonyításáról tanúskodnak. Az elmúlt hónapokban a fő téma az ősi keresztény bazilikák – az 1900-as évek elején, Atatürk idején múzeummá alakított Hagia Sophia és a Kariye (Chora) – mecsetté alakítása volt. Az AsiaNews szerint Recep Tayyip Erdoğan politikájának nacionalista és iszlám vonala a gazdasági válság elfedésére és a hatalom megtartására szolgál.

