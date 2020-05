Az egyházi fenntartók az intézmények gazdáivá válhatnak

Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló törvényt fogadott el az Országgyűlés május 19-én. Az egyházak által átvett szociális intézmények esetében korábban ingyenes használati megállapodással adták át a feladatellátást szolgáló vagyont. Ez a jövőben úgy változik meg, hogy a vagyonelemek ingyenesen az egyházi fenntartó tulajdonába adhatók, de azokat csak az eredeti feladat ellátására használhatják.

„A tulajdonjog rendezésével a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nem vagyont kapott, hanem lehetőséget, hogy az átvett feladatot egyszerűbben tudja elvégezni” – mondta Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSz) ügyvezető alelnöke május 20-án az MMSz esztergomi Gondviselés Háza Zöld Fenyő Időskorúak Otthonában tartott tájékoztatón.

Az eddig állami tulajdonban és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kezelésében működő intézmények ingatlanjait az MMSz térítésmentesen használta, viszont sem joga, sem lehetősége nem volt fejleszteni azokat. „Nekünk, máltaiaknak ez nem vagyonjogi kérdés, hanem lehetőség arra, hogy az ingatlanok fejlesztését, esetleges átalakítását kezünkbe vehessük.” Az ügyvezető alelnök azt is elmondta, a jogszabály értelmében a tulajdonjog addig marad az egyházi fenntartóknál, többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, amíg a szociális tevékenységet ellátják az ingatlanban.

Az új törvény részleteit Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ismertette az MMSz esztergomi intézményének udvarán. A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: ezek az intézmények ez idáig is egyházi fenntartásban működtek. A törvény arra ad lehetőséget, hogy azok rendelkezzenek az ingatlan tulajdonjogával is, akik az ellátást végzik.

Semjén Zsolt elmondta, hogy a szociális alapszolgáltatások 44 százalékát, a szociális szakellátás 25 százalékát egyházi fenntartók működtetik. „Az a helyes, hogy azé legyen a tulajdon, aki a feladatot végzi. Emellett ez ésszerű és praktikus is, ugyanis ha fejlesztést végeznének, vagy uniós forrásra pályáznak, akkor a tulajdonos hozzájárulása kell. Ugyanakkor a biztonságos működtetés garanciáját is jelenti az, hogy az ingatlan tulajdonjoga is átkerült az Egyházhoz.”

A miniszterelnök-helyettes köszönetet mondott a koronavírus-járvány idején az egyházi intézményekben dolgozó gondozóknak. „Az egyházi intézményekben rendkívül alacsony volt a fertőzési arány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben egyáltalán nem volt fertőzés” – tette hozzá Semjén Zsolt.

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár a tájékoztatón hangsúlyozta: a szociális területen végzett ellátás nem lehet állami monopólium. „Az állam mellett az önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, alapítványok is jelen vannak, mert azt a közösségi kötődést, ami a szociális területen fontos, ezek a szervezetek meg tudják adni. Az egyházi szervezetek alapvetően ilyenek. A jogszabály az Egyház évszázados természetes tevékenységének, missziójának támogatása.”

Az államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezés kapcsán elmondta: türelmet kérnek a szociális területen dolgozóktól és a gondozottaktól, hiszen a veszélyeztetettség hosszabb ideig fennmarad; a korlátozásokra, az elszigeteltségre továbbra is szükség van.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír