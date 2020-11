Az ír püspökök országos online gyászimádságot vezettek a járványban elhunytakért

„Novemberben azokért a szeretteinkért imádkozunk, akik előttünk jártak, és hiányoznak nekünk. Ilyenkor jobban tudatosul bennünk, plébániáinkon hányan szenvednek, és milyen sok család veszítette el hozzátartozóit idén.” Vasárnap, halottak napjának vigíliáján délután három órakor az ír püspökök rövid gyászimádságot vezettek novemberre készülve, a halottak emlékezetére, amibe online közvetítésen keresztül lehetett bekapcsolódni.

A főpásztorok egész Írországot hívták, hogy kapcsolódjon be ebbe a különleges eseménybe. „Ünnepeljük meg az évnek ezt az időszakát plébániáinkon olyan sajátos kezdeményezésekkel, mint a sírok megáldása, szentmisék bemutatása, mindenszentek és halottak napi megemlékezések” – buzdítottak. Annál is inkább, mert idén a járványhelyzet szigorításai miatt nem lehet a hagyományos szertartásokra összegyűlni. „Továbbra is kinyújtjuk kezünket novemberben, amikor elhunytainkért szoktunk imádkozni, hogy lelki támaszt nyújtsunk a gyászolóknak” – fogalmaztak az ír püspökök.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír