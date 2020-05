Az Isten Szentlelke indít az összetartozásra – Négy püspök, egy pünkösd

A közösségbe gyűlés az ember belső igénye, ezt most különösen is érezzük, amikor szét voltunk osztva, távolságtartással szabad csak összejönnünk, de nagyon vágyunk, hogy együtt lehessünk – mondja Kocsis Fülöp, hozzátéve: az Isten Szentlelke indít bennünket erre az összetartozásra. A hajdúdorogi érsek-metropolita arról is szól egy gyermekfejlesztő otthon előtt, hogy a pünkösd eseménye összegyűjt bennünket, és ez nemcsak belső késztetés, hanem az Isten részéről elvárás is.

Fekete Károly egy hajléktalanokkal foglalkozó intézmény, a debreceni Reménysugár Otthon kertjében beszél arról, hogy „szélfútta emberek tucatjai jönnek ide naponta, hogy szélvédett helyet találjanak maguknak”. – Itt egy-egy szürke hétköznapon személyes tapasztalattá válik az első pünkösdhöz kötődő jelenség; amikor Isten bejárja az egész házat, akkor még a „szélfútta” sorsokat is átjárja a Lélek, „lélekvédett” emberekké lesznek – mondja a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

Istennek nincs más terve, mint hogy a bennünk lévő kicsiny lángot a szeretete, a Lelke tüzével fellobbantsa. Ebből a tűzből kapott mindegyik apostol külön-külön; azaz mindannyian a személyiségüknek megfelelően értették meg az evangélium üzenetét és fogták fel a saját küldetésüket – erről beszél Palánki Ferenc. A debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szerint így értették meg ebben a járványos időben azok is a hivatásukat, akik a videóban a háta mögött látható római katolikus idősotthonban segítik a veszélyeztetett korosztály tagjait.

Fabiny Tamás a járvány ikonikussá vált épületéből, a Szent László Kórházból jön ki a rendhagyó videofelvételen. – Nagyon sokan szívszorongva léptek be ide, nagyon sok hozzátartozó kétségbeesve gondol arra, hogy mi történik itt. Imádkozzunk a betegekért, az orvosokért, az ápolókért, akik erejüket megfeszítve tesznek meg mindent a gyógyítás érdekében. Imádkozzunk azért, hogy valóban a vigasztaló Szentlélek legyen velünk pünkösdkor. Az erősítő Szentlélek betölt bennünket, és vele lehetünk egymás számára is vigasszá – mondja a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Videó: Magyarországi Evangélikus Egyház YouTube-csatornája



Magyar Kurír

(asz)