Az Istenszülő és az új templom születésnapját ünnepelték Szikszón

„Az egyházi év kezdetén sajátos ünnepet tartunk: imádságaink az Istenszülő születésének napjára összpontosulnak, és ennek a templomnak is születésnapja van” – kezdte ünnepi beszédét Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök a templombúcsú ünnepén.

2017-ben szentelték fel a metropólia püspökei a szikszói új templomot. Két évvel későbbre készültek el az ikonosztázion képsorai, mostanra pedig külső ikonokkal, kőkereszttel és díszes bejárattal, kerítéssel még tovább szépült a templom és udvara.

Az idei búcsúünnepen az öt évvel ezelőttinél jóval kisebb, ám igen díszes menet vonult a templom elé, ahol Orosz Atanáz püspök a liturgia előtt először a templomudvar újonnan épített kőkerítését áldotta meg, majd az udvaron álló kőkeresztet, rajta az üvegmozaikból készült korpusszal.

A szikszói templom címünnepe az Istenszülő születése. Az ünnepi ikonon „szemügyre vesszük a történet szereplőit; az idős házaspárt, Joachimot és Annát, akik már terméketlennek gondolták házasságukat, és Isten ajándékaként mégis gyermekük jött e világra – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor. – Ez az ünnep egyúttal alkalom arra is, hogy örüljünk a születendő életnek. Az Istenszülő Szűz Mária születése sajátos csodaként számunkra az Egyház nagy kérdéseit is fölveti: megszülethetnek-e a mai világban az anyaméhben megfogant magzatok, akikre ilyen vagy olyan szempontból gyanakvással tekintenek szüleik vagy orvosaik?”

Majd a püspök az abortusszal kapcsolatos, több országban törvénybe foglalt furcsa „jogok” ellen emelte föl szavát, hiszen a „biztonságosnak” kikiáltott abortusz éppen a magzat számára jelenti a biztos halált. „Nekünk, hívő katolikus keresztényeknek nagyon fontos minden ellentétes véleménnyel szemben is megvallani Isten kinyilatkoztatását és Egyházunk hitét: minden emberi lény, a fogantatása pillanatától egészen a természetes halálig, Istennek megáldottja, kedvelt teremtménye – hangsúlyozta a miskolci megyéspüspök. – Felelősek vagyunk azért, hogy az Isten törvényétől való elfordulás itt, hazánkban ne fordulhasson elő. Minden időben tartsuk fontosnak, hogy szeretteinket földi életük végéig, bármilyen betegség esetén, a természetes halálig kísérjük el.”

A homília végén, a liturgián elhangzott apostoli szakasz biztatását erősítette meg Orosz Atanáz püspök: „Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.” (1 Kor16,14) Ez a jelen körülmények között ünneplő közösség számára magától értetődő, de amikor provokálnak vagy bántanak bennünket, hajlamosak vagyunk feladni a szeretet érzését, hajlamosak vagyunk a türelmünket feladni. Márpedig Szent Pál apostol üzenete szerint „a szeretet türelmes”, és ha ez a türelem elfogy, akkor a szeretet is elfogyott.

Ha azt állítjuk, hogy szeretjük családtagjainkat, szeretjük szélesebb családunkat is, de nem tudjuk szeretni a szomszédot vagy az idegent; ha csak egy ideig tudunk jól viszonyulni másokhoz, akár munkahelyünkön vagy az iskolában, akkor ez még nem igazi szeretet.

„A szeretet türelmes és jóságos.” Minden helyzetben keresnünk kell ennek a szeretetnek a folytatását, és soha nem kellene föladnunk. A Szentlélek temploma a testünk és lelkünk is, és fontos, hogy a mai szentelés napjától folytassuk a megszentelődést lelki életünkkel és mindennapi cselekedetünkkel. „Mindent, amit tesztek, szeretetben tegyétek, erre biztat az apostol, és erre biztatom én is a legszentebb Istenszülő Szűz Anya születésnapján mindazokat, akik ide eljöttek – mondta a főpásztor. – Ha eddig ez nem sikerült volna tökéletesen, akkor érezzük kötelességünknek, szinte a templom szépítésével együtt erkölcsi kötelességünknek, hogy saját testünk és lelkünk templomát is ilyen irányban bővítsük.”

A Szent Liturgia végén Béres Gábor parókus köszönetet mondott mindazoknak, akik áldozatot hoztak a templomért és „azért, hogy közös ügynek tekintették templomunk szépítését, közös otthonunk gazdagítását”. A kerítésépítés a hívek adományából és kétkezi munkájából valósult meg; az udvari kőkereszt felállítását a Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat pályázata és két hívő jelentősebb adománya tette lehetővé. Az ikonosztázion burkolata, valamint a kültéri ikonok és mozaikkép szintén pályázati forrásból, a magyar kormány támogatásából valósult meg.

A búcsúi szertartás hagyományosan ünnepi körmenettel zárult. A templom külső oldalfalán kialakított három falfülkébe három nagy ünnepet ábrázoló festett ikon, illetve a homlokzaton lévő fülkébe az Istenszülőt a gyermekkel ábrázoló mozaik került. Ezeket a körmeneten, az evangéliumok felolvasása után áldotta meg Orosz Atanáz püspök.

A három méter magas mozaikkép mintegy féléves munka eredménye, a felhasznált üveget egy muranói műhelyben készítették hozzá. Az ikonok és a mozaikképek Monostori Viktória keze alól kerültek ki; a munkában férje, Pénzeli Péter volt segítségére.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír