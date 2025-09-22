Az MMSZ-en keresztül rendezhetik az önhibájukon kívül rászorulóvá vált családok a babaváró kölcsönt

A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére elkülönített összeget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) kezeli, az érintettek a karitatív szervezetnél kérelmezhetik tartozásuk végtörlesztését.

Idén szeptember 15. és 2026. augusztus 31. között kérvényezhetik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok az általuk felvett babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval. A támogatást azok igényelhetik, akiknek az esetében a hitel felvételét követően az egyik (vagy mindkét) házastárs elhalálozott, vagy akiknél 90 százalékot elérő munkaképesség-csökkenést állapítottak meg.

Az érintett családok életében új szakasz kezdődött volna a gyermekvállalással és a babaváró kölcsön jelentette lehetőségekkel, a tervezett jövő helyett azonban baleset, súlyos betegség vagy váratlan tragédia változtatta meg a sorsukat. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére létrejött megállapodás méltányossági alapon teremt lehetőséget a feltételeknek megfelelő családok tartozásának végtörlesztésére.

A Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetségének tagintézményei – tizenegy hitelintézet és hét biztosítótársaság részvételével – közérdekű kötelezettségvállalással összesen 600 millió forintos keretet hoztak létre a végtörlesztések kifizetésére. A méltányossági eljárást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat folytatja le, az érintett családok postai úton benyújtott kérelmükben igényelhetik tartozásuk végtörlesztését. A karitatív szervezet eredeti okiratok alapján vizsgálja meg, hogy a pályázók megfelelnek-e a feltételeknek. Kedvező elbírálás esetén az MMSZ végtörleszti a család fennálló tartozását, a kölcsönt nyújtó hitelintézet pedig értesítést küld a követelés megszűnéséről.

A kérelmeket postai úton lehet benyújtani a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz (1535 Budapest, Pf. 803, a borítékon fel kell tüntetni: „Babaváró”.) A kérelmek benyújtásához szükséges információk a maltai.hu/babavarovegtorlesztes weboldalon elérhetők, az ügyintézéshez segítséget pedig a babavaro.vegtorlesztes@maltai.hu e-mail címen lehet kérni.

Forrás és fotó: MMSZ

Magyar Kurír