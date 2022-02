Az Ó- és Újszövetség öleli át egymást – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Kozármislenyben

A január 31. és február 5. között zajló kozármislenyi városmissziót a Magyar Schönstatt Mozgalomhoz tartozó fiatalok kezdeményezésére szervezték meg.

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony és a megszentelt élet napján az esti szentmisére megtelt gyerekekkel, fiatalokkal és idősekkel az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérek temploma, a kozármislényi Flüei Szent Miklós-templom.

Szentbeszédében Bíró László püspök kiemelte: Jézus Krisztus annyira közel jött hozzánk megtestesülésével, aminél közelebb jönni nem lehet. Testvérünkké vált. A testvér az, akivel annyira szoros az összetartozás, sorsközösség köteléke, hogy még az orosz frontról, a háborúból hazatérő, végsőkig elcsigázott magyar katonák is megálltak annál az orosz háznál, amelynek számukra ismeretlen házigazdája behívta őket, hogy egyikük testvérével találkozhassanak, akit ott ápoltak a háziak.

Az evangéliumban hallottuk, hogy a Szűzanya az akkori szokásoknak megfelelően elviszi Jézust a templomba – mondta homíliájában a szónok. – A zsidó hagyomány szerint amikor eltelik negyven nap a gyermek születése után, az édesanyának el kell mennie, hogy hálaadó áldozatot mutasson be tisztulásáért. A zsidóknál az elsőszülött gyermek különösen is az Istené volt. Az elsőszülöttséget meg lehetett váltani, hogy a gyermek a szülőké lehessen. Mária és József elmennek tehát, hogy megváltsák Jézus elsőszülöttségét. Akkoriban azok, akik gazdagabbak voltak, bárányt ajánlottak fel, akik szegényebbek, mint Mária és József, egy pár galambot. A szülők ilyenkor tulajdonképpen magukat is felajánlják Istennek – tette hozzá Bíró László.

Ezen a ponton kapcsolódik össze Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a megszentelt élet ünnepével – hangsúlyozta a szentmise szónoka. Szent II. János Pál pápa gondolatát idézve így fogalmazott:

szerzetes az, aki megkereszteltségének tényét radikális odaadással és következetességgel éli meg, ezt a Szentháromságot mintául vevő közösségben teszi, és már földi életének útját is az örök élet távlatába helyezve járja végig.

A templomban találkozunk Simeonnal és Hannával. Mindketten öregek már, de az öregségükkel tudnak mit kezdeni. Az ő öregségük nem tétlenség, nem eseménytelenség, hanem várakozás. Tudják, hogy meg fogják látni a Megváltót.

„Amikor Simeon karjába veszi az újszülött Jézust, akkor az Ószövetség és az Újszövetség öleli át egymást

– fogalmazott Bíró László. – Ez a történelemnek egy különleges pillanata. Három generáció találkozik: Simeoné, az Ószövetségé, Máriáé, aki a híd a két szövetség között, és Jézusé, aki maga az Újszövetség. Új korszak kezdődik Jézussal.”

Beszéde végén az ünnepi szentmise szónoka a gyermekek számára egy király két fiáról szóló történettel szemléltette üzenetét.

A király mindkét fiát nagyon szerette, nem tudta eldönteni, melyikre hagyja a trónt. Azt a feladatot adta nekik, hogy mindössze két arany segítségével töltsék valamivel színültig a tróntermet. Az első fiú szalmát vásárolt a két aranyon, azzal töltötte meg a termet plafonig, a második egyetlen gyertyát helyezett el az üres trónterembe, amely fényével töltötte be a terem minden zugát. „Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén azt kívánom, legyetek valamennyien világosság, igazi fény a mai zűrzavaros világban” – mondta Bíró László püspök.

Forrás: Pécsi Egyházmegye



Fotó: Hegyi László



Magyar Kurír