Az ókeresztény kultúra aktualitása – Bakonybélben tartják az országos patrisztikai konferenciát

„Idei konferenciánkon elsősorban azzal foglalkozunk, hogy az ókeresztény kor eszméinek, kulturális teljesítményeinek és eseményeinek milyen valós üzenete van a mai kor számára. Főként olyan előadásokat várunk, amelyek ezt a kérdéskört járják körül a legkülönbözőbb nézőpontokból; rámutatnak például egy-egy patrisztikus mű vagy gondolat jelentőségére a mai teológiai vagy filozófiai kérdésfeltevések szempontjából, felfedeznek a számunkra a korból egy olyan művészeti vagy irodalmi alkotást, amelyre a mai ember érzékenysége is erősen reagál, vagy felhívják a figyelmet az ókeresztény egyháztörténet valamely fordulópontjára, amiből ma is fontos tanulságokat vonhatunk le. Emellett örömmel vesszük azoknak a kollégáknak a szereplését is, akik a patrisztika mai helyzetével vagy aktuális módszertani problémáival szeretnének foglalkozni.

Ugyanakkor a vezértéma mellett más, az ókori keresztény kultúrához szorosan kapcsolódó (!) témákban is szívesen fogadunk jelentkezéseket” – olvasható a Magyar Patrisztikai Társaság elnökségének felhívásában.

A mai szakirodalom problémafelvetéseire válaszoló, a források alapos ismeretéről árulkodó és tudományos módszertant alkalmazó előadásokra számítanak, amelyek magyar nyelven még nem hangzottak el és nem jelentek meg. Jelentkezni a patrisztikai.konferencia@gmail.com e-mail-címen lehet 2022. április 5-éig. A tervezetek elfogadásáról a Magyar Patrisztikai Társaság elnöksége dönt. A döntésről április 30-áig visszajelzést küldenek.

Kérik, hogy a jelentkezéshez mindenki küldje el az előadás címét és egy 300 szavas összefoglalást. Attól, aki először jelentkezik a társaság konferenciájára, szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket kérnek, a PhD-hallgatóktól témavezetői ajánlást is. A jelentkezésről május 1-jéig, az elfogadásról vagy visszautasításról május 15-ig visszajelzést küldenek.

A részvétel ingyenes; a Magyar Patrisztikai Társaság tagjai esetében a tagdíj helyszíni kifizetéséhez kötött.

A konferencia helyszíne: Szent Mauríciusz-monostor (8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.). A szállás és az étkezés a monostorban megoldható, ezek költségeiről és a kapcsolódó egyéb részletekről tájékoztatni fogják a jelentkezőket.

Koordinátorok: Székely Tamás doktorjelölt (KRE HTK), Scheffer Kevin PhD-hallgató (ELTE BTK) és Parlagi Gáspár, a Társaság titkára.

Forrás és fotó: Magyar Patrisztikai Társaság/Facebook; Nyíregyházi Egyházmegye



