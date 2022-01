Az ökumenikus imahét első napján Spányi Antal püspök tartott igehirdetést Székesfehérváron

Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-keleti Egyházak Tanácsa állította össze, amelyben a napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg.

Az ökumenikus imahét nyitóalkalmán Szász Zoltán református lelkipásztor köszöntötte a híveket.

Ezt követően Kovács Dániel baptista lelkész mondott hálaimát azért, hogy a város keresztényei egymást tiszteletben tartva, egységben imádkozhatnak. Áldást kért a hét igehirdetőkre és az igehirdetések minden hallgatójára.

Az ökumené jegyében a történelmi egyházak lelkipásztorai olvastak fel szentírási részeket, amelyek reményre szólítanak, hogy törékeny és bizonytalan világunkban bízni tudjunk az isteni beavatkozásban.

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2) – Az idei ökumenikus imahét mottójára épült Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök elmékedése. Az első nap igéjéhez, a napkeleti bölcsek történetéhez kapcsolódva a főpásztor kiemelte: Isten sohasem hagy minket bizonytalanságban. Az egymást követő nemzedékek tanúsága, hogy az ő terve mindig megvalósul, megtörténnek a csodák. Csak fel kell ismernünk a jeleket, amelyeket küld, és hinnünk kell Isten szavának.

Isten ugyanúgy itt van, jelen van, azokat a csodákat, üzeneteket, azokat a történéseket ma is véghez viszi az életünkben, a történelmünkben, az emberiség életében. A kérdés csak az, hogy megnyitjuk-e a szemünket, kitárjuk-e a lelkünket, nyitva lesz-e a szívünk, hogy megértsük Isten szavát, megértsük Isten közelségét, látogatását. Legyen nyitva a szemünk, és ha meglátjuk, akkor ezekről a jelekről tanúságot kell tennünk! – hangsúlyozta Spányi Antal püspök.

Az emberiség ma reményvesztetté vált, ezért nagy szükség van arra, hogy a keresztény ember, ahogy egykor a három bölcs is tette, tanúságot tegyen a világban. Akkor is, ha a kereszténység a legüldözöttebb vallás, és akkor is, ha Isten alapvető terveit megkérdőjelezik a világban, és tönkreteszik a család alapvető értékét. Isten Fia nem ezért jött a világra. Isten az ő tervét akarja megvalósítani, ezért ad jelet, bátorságot, erőt és kegyelmet, hogy megvalósítsuk azt. Az igazság sohasem a többség kiváltsága. Az igazság mindig Istentől jön, Isten felé visz bennünket. Tizenketten elindultak a krisztusi üzenettel, és létrehoztak egy keresztény kultúrát, amelyet sokan próbáltak tönkretenni, de sikertelenül. Visszatekintve az elmúlt kétezer évre látjuk, mennyi bátorság, áldozatvállalás, tanúságtétel kellett ehhez. És tudjuk, hogy az ember nem elég önmagában, ehhez Isten kegyelme kell.

„Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek” – idézte János evangéliumát a főpásztor.

Elmélkedése végén a székesfehérvári megyéspüspök így fohászkodott: Isten Szentlelke segítsen bennünket felismerni a jeleket, bátran tanúságot tenni, hogy megvédjük hitünket, keresztény kultúránkat, családjainkat, gyermekeinket, az egész emberiséget.

A székesfehérvári ökumenikus imahét első alkalmán Czető Kata evangélikus beosztott lelkésznő mondott záróimát.

A közösen elmondott Miatyánk és a hitvallás után Spányi Antal püspök áldása zárta az istentiszteletet.

Az imaalkalmon zenei szolgálattal közreműködött az ökumenikus énekkar, Dóczi István karnagy vezényletével. Orgonán kísért Tóka Szabolcs orgonaművész.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye



