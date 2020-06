Az Olasz Közegészségügyi Hivatal vezetője a pápa meghívására a Vatikáni Múzeumba látogatott

Franco Locatelli szerint a szociális távolságtartás és a szájmaszkok mindaddig szükségesek lesznek, amíg el nem tűnik a koronavírus az egész világról. Az oltásra remélhetőleg jövő év elejéig kell csak várni.

Amint arról már hírt adtunk, június 8–13. között az olaszországi köz- és magánegészségügyben dolgozók számára ingyenes belépést biztosítanak a Vatikáni Múzeumba, ezzel fejezve ki tiszteletüket a válsághelyzetben nyújtott rendkívüli erőfeszítésük előtt. A pápák nyári rezidenciája június 6-án nyitott meg Castel Gandolfó-ban, a hozzá tartozó csodálatos Barberini-kertekkel együtt. Itt rögtön a nyitáskor, vagyis június 6-án, szombaton és 7-én, vasárnap, majd egy héttel később, 13–14-én várják ingyenesen az orvosokat, ápolókat és egészségügyi dolgozókat.

Locatelli, az Olasz Közegészségügyi Hivatal vezetője köszönetet mondott Ferenc pápának nagyfokú érzékenységéért azok iránt, akik az élvonalban küzdöttek Olaszországban a járvány leküzdésén. Orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók hálatelt szívvel gondolnak most a pápára a számukra fenntartott ingyenes belépő miatt. A Vatikáni Múzeumban tett látogatásakor készített a neves orvossal interjút a Vatikáni Rádió olasz kollégája.

Locatelli elmondta, nem gondolta volna, de titkon remélte, hogy meglátja a fényt az alagút végén a járvány legsötétebb napjaiban. Most azt kéri az olaszoktól, hogy legyenek türelemmel, felelősen viselkedjenek önmaguk és mások védelmében, különösen a leginkább érintettek miatt. Az Olasz Közegészségügyi Hivatal vezetője leszögezi: csak akkor engedhetünk a biztonsági intézkedésekből, ha elérjük a nulla esetszámot, méghozzá az egész világon. Az oltásban reménykedünk: 125 oltóanyag-jelöltet regisztráltak az Egészségügyi Világszervezet honlapján, és a járvány kirobbanásától számított egy év elteltével reméljük, hogy az egyik hatékonynak bizonyul.

Franco Locatelli eredetileg bergamói születésű, de már jó ideje Rómában él. Tavaly február óta az Olasz Közegészségügyi Hivatal igazgatója, és ebben a minőségben nap mint nap láthatták az olaszok a Polgári Védelem járványhelyzetről tartott sajtótájékoztatóin. A római Gyermek Jézus Kórház onkohematológiai, valamint sejt- és génterápiás osztályának vezetője, a római La Sapienza Egyetem gyermekorvosi karának tanára. Tudományos kutatásai eredményeként új technikát fejlesztett ki a vérképző sejtek átültetésére, ezzel hozzájárulva a leukémia gyógyításához.

Arra a kérdésre, hogy két hónappal ezelőtt el tudta volna-e képzelni, hogy június 8-án fölkeresi a Vatikáni Múzeumot, amint 350 orvos és ápoló kollégája, akik a hétvégén a pápa meghívására külön-külön kísérővel meglátogatták a Castel Gandolfó-i Pápai Villákat, Locatelli így válaszolt: Nagyon őszinte leszek. Nem gondoltam volna, de reméltem. Olaszország ugyanis szigorú kijárási korlátozásokat rendelt el, ami kétségkívül rányomta a bélyegét mindennapjainkra, életmódunkra, szeretteinkkel való kapcsolatunkra, a társasági viszonyainkra is, amellett, hogy a termelési tevékenységünket befolyásolta. Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően sikerült visszaszorítani és megfordítani a járványgörbét. És ha most a sötét napok után kiderült az ég, az minden egyes ember áldozatának eredménye. Éppen emiatt kulcsfontosságú, hogy továbbra is éberek maradjunk, és mindenki a maga szerepében felelősen viselkedjen, ezzel tudjuk megóvni magunkat, másokat és főként azokat, akik a legveszélyeztetettebbek – fejtette ki.

A cél az, hogy az egész világon ne legyen egyetlen megbetegedés sem, de ettől egyelőre messze vagyunk. Jelenleg Latin-Amerika, azon belül is Brazília, illetve India lakossága szenved leginkább a koronavírus-járvány miatt. Az orvostudomány, a kutatók gőzerővel dolgoznak azon, hogy mielőbb előállítsák a Covid-19 oltóanyagát. Versenyfutás az idővel: gondoljunk csak arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet honlapján már 125 kísérleti oltóanyagot regisztráltak, amiből átlagosan 5-10 év alatt fejlesztik ki a hatékony oltást. Ez az idő most valamivel több mint egy évre csökkent, ez is mutatja, milyen széleskörű összefogás valósul meg az egész világon az emberiség megmentésére. Az Olasz Közegészségügyi Hivatal vezetője hozzátette: hat hónappal ezelőtt még nem is tudtunk ennek a vírusnak a létezéséről, tehát teljesen felkészületlenül ért minket a világjárvány. Most pedig rengeteg a tanulnivalónk arról, hogyan képes az immunrendszerünk megvédeni az új vírustól. A nemzetközi tudományos világnak ezért együttes erővel kell dolgoznia azon, hogy megőrizze az emberiség jólétét és egészségét.

A Vatikáni Múzeumba és a Pápai Villákba szóló meghívás a pápa és az Egyház köszönetnyilvánítása az orvostársadalom felé. Az állampolgárok és az intézmények is látható jelét adták hálájuknak az elmúlt időszak áldozatos munkájáért, amelyben az egészségügyi dolgozók meglehetősen nagy árat fizettek. Locatelli meghatottan és hálával gondol azokra az orvosokra, ápolókra és kórházi személyzetre, akik elkötelezetten vállalták, hogy segítenek a szenvedőkön, és ezért kockára tették saját egészségüket, olykor életüket is adták.

Az elmúlt időszak pozitív hozadéka az olasz egészségügy számára, hogy ötezerről kilencezerre növelték az intenzív osztályok férőhelyeinek számát. A járvány tragédiájából okulva valószínűleg átszervezik, egységesítik a kórházi és a helyi ellátást a jövőben. Nagy érdeme az olasz egészségügynek, hogy egyetemes és szolidáris, vagyis mindenkinek megfelelő ellátást biztosít – tette hozzá Franco Locatelli.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír