Az Olasz Püspöki Konferencia támogatásával humanitárius folyosók nyílnak 1200 afgán befogadására

A megállapodás 1200 főről szól; az aláírók reményei szerint idővel 2 ezerre emelkedik azoknak az afgánoknak a száma, akik az Afganisztánnal határos országokból humanitárius folyosókon eljuthatnak Olaszországba.

A repülőgéppel való beutazásukról és 400 fő befogadásáról az olasz belügyminisztérium gondoskodik, a többi menekült integrációját az egyházak és civil szervezetek vállalták: 300 fő befogadásáról gondoskodik az Olasz Püspöki Konferencia, 200 főéről a Sant’Egidio közösség, 200 főéről az Olaszországi Protestáns Egyházak Szövetsége (FCEI), 100 fő befogadásáról pedig az Arci. A megállapodás két évre szól, három évre hosszabbítható meg. Az afgánok első csoportjának érkezése 2022 elejére várható.

„Fontos pillanat ennek a megállapodásnak az aláírása, amely kiemeli a köz- és a magánszféra csapatmunkájának fontosságát. Remélem, hogy 2 ezer menekültnek sikerül eljönnie Afganisztánból” – mondta Luciana Lamorgese belügyminiszter. Emlékeztetett, hogy az afgán válság kitörése óta a légifolyosókon már 5 ezer embert befogadtak. Hangsúlyozta, mennyire szenved az afgán nép, amelynek eltiporták a jogait, különösen a nőkét. Kifejezte reményét egy szolidárisabb Európa iránt és kiemelte, hogy szükség lenne arra, hogy a menekültek befogadásának terhében és felelősségében mások is osztozzanak.

Stefano Russo, a CEI titkára hangsúlyozta, hogy az aláírást hosszú munka előzte meg, mögötte ott van minden olasz keresztény közösség folyamatos elkötelezettsége. Kifejezte reményét, hogy a humanitárius folyosók tapasztalata egyre inkább olyan jó hírré válhat, amely más európai országokat is a bevezetésükre ösztönöz. Az érkezőket különböző egyházmegyék fogadják be a helyi karitászszervezetek segítségével, támogatják őket az integráció, a beilleszkedés folyamatában. A titkár szerint így a humanitárius folyosók jó tapasztalatát folytatják, amelyek lehetővé tették az olasz egyháznak, hogy felebarátja legyen azoknak, akik nemzetközi védelemre szorulnak. Az Olasz Karitász segítségével a CEI eddig is közreműködött abban, hogy több mint ezer – Etiópiából, Nigerből, Törökországból, Jordániából származó – ember számára legális alternatívát nyújtson a beutazásra.

Marco Impagliazzo, a Sant’Egidio közösség elnöke kiemelte az olasz kormány humanitárius elkötelezettségét. Az évek során jó gyakorlat alakult ki az állampolgárok, a keresztény közösségek és intézmények együttműködésére, amelyet példaként állíthatnak más országok elé is. Nagy értéke van ennek az együttműködésnek, bebizonyítja, hogy meg lehet menteni emberi életeket, lehetséges a befogadás és az integráció. A közösség augusztusban befogadott száz afgán menekültet, most pedig újabb kétszáz ember számára kínál befogadást.

*

Daniela Pompei, a Sant’Egidio Közösség bevándorló-, menekült- és romaszolgálatának felelőse erről a kezdeményezésről a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy Olaszországba érve szétosztják a menekülteket attól függően, hogy az egyes szervezetek hány embert tudnak elhelyezni. Az egész félsziget megmozdult: plébániák, egyesületek, csoportok, de magánszemélyek is önként jelentkeztek, hogy részt vállaljanak befogadásukban. Van, aki a házát adta oda lakóhelyül, mások csoportba szerveződve gyűjtöttek pénzt számukra. Az afganisztáni válság mélyen megindította az olasz lakosságot és nagylelkűségre ösztönözte őket. Ezt fontos támogatni és a humanitárius folyosók ezt is lehetővé teszik.

A családegyesítés is fontos szempont a befogadásnál. Van, aki rendelkezik a megfelelő okmányokkal, hogy feleségét, férjét, gyerekeit is kihozassa. Az Afganisztánban maradt, illetve a Pakisztánban és Iránban tartózkodó menekülteket az olasz nagykövetségen keresztül igyekeznek vízumhoz juttatni. Olyan helyzeteket is igyekeznek orvosolni, ahol a gyerekek 4-5 éve érkeztek és jól beilleszkedtek Olaszországban, és most a tágabb családot is szeretnék kihozatni.

Az Afganisztánban maradtak közül a hazara kisebbségre kell különösen odafigyelni, akik már többször lettek népirtás áldozatai. A következő csoporttal Olaszországba érkezők egy része is a hazara etnikumhoz tartozik: nők, aktivisták és olyan személyek, akik az elmúlt húsz évben együttműködtek az olasz segélyszervezetekkel Afganisztánban.

Nem csak statisztika a befogadási folyamat, sőt: konkrét arcok és történetek állnak mögötte, mint például az a hatgyerekes nő, aki egyedül érkezett Olaszországba. A férjét már négy éve megölték, ő pedig minisztériumi állásban dolgozott. Egy fivére is kivándorolt, már olasz állampolgár, ő jelzett a Sant’Egidio közösségnek, így augusztus 24-én megérkezett a család, az édesanya hat gyerekével, akik közül a legfiatalabb 13 éves. Rómában laknak, fiai és lányai közül többen egyetemi kurzusokat végeztek, most folyamatban van ezek elismertetése, illetve igyekeznek olaszul megtanulni. Apácák fogadták be őket és nagyon jól érzik magukat, a beilleszkedésük zajlik most.

Egy másik csoportot képeznek azok az újságírónők, akik teljesen egyedül érkeztek hazájukból és most szép lassan igyekeznek beilleszkedni. Nem könnyű folyamatról van szó, hiszen teljesen újra kell kezdeni az életüket, gondolni távol lévő szeretteikre. Vannak 70-75 éves idős emberek is, akik úgy érzik, hogy egy idegen világba csöppentek és ez fájdalmas. Másrészről azonban ezek az emberek nagyon kitartóak, ellenállók, küzdenek és meg akarják állni a helyüket, új életet építeni maguknak – mondta még el a Vatikáni Rádiónak Daniela Pompei.

Forrás és fotó: Avvenire; Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

(tzs)