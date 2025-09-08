Az olvasástanításról szervez konferenciát az Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Hazai – 2025. szeptember 8., hétfő | 9:00
Mi állhat a magyar diákok romló olvasási–szövegértési eredményeinek a hátterében?Hogyan lehetne korszerűsíteni az olvasás tanítását? – többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ a szakemberek az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Olvasás- és szövegértés-tanulás – Híd a szakemberek és a kutatók között című konferenciáján szeptember 18-án.

A fontos témát fókuszba állító konferencián – amelynek az Apor Vilmos Katolikus Főiskola váci campusa ad otthont – egyetemi-főiskolai oktatók, kutatók és gyakorló pedagógusok osztják meg a legfrissebb kutatási eredményeket és tapasztalataikat.

Előadást tart Csépe Valéria pszichológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja; Komaság Margit, a Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola pedagógusa, pszichopedagógus, valamint Steklács János nyelvész, oktatáskutató, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára.

Az előadásokat követően a szakemberek hat különböző témákkal foglalkozó szekcióban folytatják a szakmai tapasztalatcserét többek között arról, milyen szerepe van a meseválasztásnak az olvasóvá nevelésben, hogyan segítheti a középiskolások olvasóvá válását a populáris irodalom, és miként támogathatja az alsó tagozatosok szövegértésének fejlesztését a reciprok tanítási módszer.

A konferencián a részvétel regisztrációhoz kötött, a részletes programot és a regisztrációs linket az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oldalán találják az érdeklődők.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

Magyar Kurír

#egyházmegyék #konferencia #oktatás-nevelés #programok

