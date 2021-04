Az önajándékozás logikájával – Olajszentelési mise a győri székesegyházban

A szentmisén jelen voltak a nyolc esperesi kerület vezetői, Szakály Gyula, Böcskei Győző, Winkler Zsolt, Turner Lajos, Kovács Csaba Albert, Kapui Jenő, Horváth Imre és Gyürü Ferenc esperesek.

Veres András megyéspüspök a szentmise prédikációjának elején a jelenlévő hívőkhöz fordult azzal a tanítással, hogy a most megszentelendő olaj készítéséhez 33 illatszer keverékét használják, amely szám utalást jelent a jézusi életkorra. A balzsam jó illatával, gyógyító és tartósító erejével az örökélet üzenetét hordozza. Az olajszentelési mise pedig hálaadás a Jézus által alapított szentségekért – hangsúlyozta a megyéspüspök. E szentségek által Jézus táplálja bennünk az istengyermeki életet. Ugyanakkor e szentmise a bűnbánatra is késztet bennünket, ha elhanyagoltuk a szentségi életet önmagunkban, ha nem éltünk a szentségekben kapott kegyelmi ajándékokkal, vagy ha nem törődtünk a ránkbízottak szentségi életével – hívta fel a figyelmet Veres András püspök, majd hozzátette, hogy e szentmisében imádkozunk azokért is, akik a szentségek felvételére készülnek: a keresztelendőkért, a bérmálkozókért, a szentelendőkért és a betegekért.

Majd a jelenlévő papokhoz fordulva mondta: Régi hagyomány szerint e szentmise alkalmával újítjuk meg a szentelésünkkor tett papi ígéreteinket. Tegyük ezt azzal a jézusi lelkülettel, amelyről a mai evangéliumban olvastunk: „Az Úr Lelke van rajtam, mert az Úr fölkent engem” (Jn 4,18). Ezután Ferenc pápa Patris corde (Apai szívvel) kezdetű apostoli buzdítására utalt, amellyel a Szentatya megnyitotta a Szent József tiszteletére dedikált évet. A püspök a pápai levél azon gondolatát állította szentbeszédének középpontjába, amely Szent József üdvtörténeti szerepét mutatja be. Ennek kapcsán a főpásztor kiemelte, hogy minden pap Szent József-i küldetést hordoz, amennyiben arra kaptak meghívást, hogy a megváltás tanúi legyenek a világban. „Amiként Szent József a Szent Család védelmezőjeként segítette az üdvtörténet eseményeinek kibontakozását, mi is arra kaptunk meghívást, hogy az emberek üdvösségének szolgálói legyünk. Atyai szívvel kell nekünk is részt vennünk a ránkbízottak üdvösségének szolgálatában, hiszen minden más viszony eltorzítaná papi személyiségünk és hivatásunk lényegét” – erősítette meg a megyéspüspök.

„Szent József boldogsága nem az önfeláldozás, hanem az önajándékozás logikájában rejlik” – olvashatjuk Ferenc pápa apostoli levelében. Hogy e gondolatokat megvilágítsa, András püspök kitért a minden ember szívében rejtőző boldogság utáni olthatatlan vágy tapasztalatára, amellyel kapcsolatban elmondta, hogy egyedül az Isten képes maradéktalanul betölteni az emberi szívben rejlő eme vágyakozást. Minden áldozathozatalban (másokért, vagy egy hivatásért) tapasztalt öröm csak hiányosan adja meg a boldogság érzését. Még az élet feláldozása, a vértanúság sem lenne igazán boldogító, ha nem hatná át az Istennek szóló teljes önátadás, az önajándékozó szeretet. Jézus számára az élet odaadása több, mint pusztán az élet feláldozása: szeretetben való teljes önátadás az Atyának. Ha ez a szeretet hiányzik az áldozatunkból, a boldogságunk is hiányos marad. Viszont a szeretet, az önajándékozás ilyen formája csak Isten felé lehetséges, akitől az életet kaptuk. Minden hívő számára, de különösképpen a papok számára követendő ez a jézusi példa: ne mártír lelkülettel éljünk a világban sajnálva vagy sajnáltatva önmagunkat, hanem annak örömében, hogy odaajándékozhatjuk az életünket az üdvösség ügyének szolgálatában – hangsúlyozta a főpásztor. A papok az emberek üdvösségének szolgálatában az őket meghívó Istennek ajándékozzák életüket. S ebben, az élet odaajándékozásában teljesülhet csak be az igazi boldogság.

Szent József boldogsága az élet önajándékozásának logikájában rejlik, miképpen „a mi papi életünknek is csak ez lehet a boldogság forrása. Ennek az önajándékozó szeretetnek a lelkületében éljünk mindennap, s minden gyengeségünk, bűneink ellenére is ezt a szándékot újítsuk meg szívünkben napról napra” – kérte Veres András megyéspüspök a vele koncelebráló papságot szentbeszédének végén.

Forrás: Győri Egyházmegye Sajtóiroda

Fotó: Ács Tamás

Magyar Kurír