Az Orgonák Éjszakáján egy mintegy 250 éves hangszert is hallhatunk majd Pannonhalmán

Még a sokat látott orgonaépítő mesterek számára is kihívás egy több száz éves hangszer restaurálása. Bors László az elmúlt harminc évben mindössze 2-3 hasonlóan öreg orgonával dolgozott, leszámítva a pannonhalmi gyűjteményt, a most Pannonhalmára visszaérkező Corte-orgona mellett ugyanis másik három történelmi orgona felújításában is részt vett. „Öröm, hogy a Pannonhalmi Főapátság gondot fordít ezeknek a hangszereknek nem csak a megőrzésére, de felújítására is” – mondta.

A Corte-orgona építőjéről, Corte Józsefről kapta a nevét. A hangszert 1778-ban egy budai ferences szerzetes, Fiala Vazul rendelte meg, és miután abban az időben Corte volt Buda egyetlen orgonaépítő mestere, feltehetően az ő keze munkája a hangszer – mondta el Kiss Zsolt orgonaművész, a pannonhalmi bazilika karnagya. A hangszer Szigeti Kilián bencés szerzetes gyűjtőmunkájának köszönhetően került Pannonhalmára. 2002-ben már átesett egy felújításon, amelyet követően 10 évig szolgált szentélyorgonaként a bazilikában.

Ezúttal a szerkezeti elemek egy részét kellett kijavítania vagy újraépítenie a szakembereknek; új levegőrendszert alakítottak ki, és a sípok közül is többet restauráltak, cseréltek. A felújításnál – mint a többi három történelmi orgona esetében is – azt tartották szem előtt, hogy a hangszert eredeti állapotába állítsák vissza, azaz úgy, ahogyan mintegy 250 évvel ezelőtt megépült. Elbontották például a később hozzáépített pódiumot és ülést, hiszen a művészek a barokk korban is állva szólaltatták meg.

Egy ilyen orgona billentése sokkal érzékenyebb, mint a modernebb és nagyobb hangszereké – magyarázta Kiss Zsolt. A Corte-orgonát az 1740–1760 között épült, 2022-ben restaurált Podkoniczky-orgonához hangolták, így a hangszerek együtt is megszólalhatnak. Először május 18-án, az Orgonák Éjszakáján lesz így hallható a két hangszer. A koncerten továbbá megszólal majd Magyarország harmadik legöregebb orgonája, a szintén teljes rekonstrukción átesett Zorkovsky-féle orgona is, ez utóbbi néhány hete érkezett vissza Pannonhalmára, és ugyancsak ezen a hangversenyen debütál majd a nagyközönség előtt.

A Pannonhalmi Főapátság 2018-ban indította el nagyszabású orgonafelújítási programját. Szigeti Kilián bencés szerzetes még az 1970-es években fektette le egy muzeális orgonagyűjtemény alapjait, aki egyedülálló gyűjtőmunkájával a 24. órában tudott megmenteni késő-reneszánsz és barokk hangszereket, amelyekre máskülönben a biztos pusztulás várt. Ezt az értékmentő munkát folytatják a ma szerzetesei is. A Corte-orgona hazaérkezésével immár a főapátság mind a négy 1700-1800-as évekből való orgonája régi fényében ragyog. A Podkoniczky-, a Zorkovsky- és a Corte-orgona mellett a Boldogasszony-kápolna 1820-as hangszere 2023-ban újult meg.

Szigeti Kilián munkássága ugyanakkor nem csak a szerzetesközösséget inspirálta: a Pannonhalmi Bencés Gimnázium végzős diákja, Rózsás Mátyás a Tudományos Diákköri Konferenciára készített tanulmányt a gyűjteményről. Az 1962–1974 közötti időszakot feldolgozó dolgozatával az országos versenyben az első három közé jutott, a Kárpát-medencei Konferencián pedig 4. helyezést ért el.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság



Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld



Magyar Kurír