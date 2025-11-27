Az orosz támadások ternopili áldozataiért imádkoztak Ukrajna katolikus püspökei

Az imádságot és a helyi lakosokkal való találkozást a tragédia helyszínének közelében tartották. A lakóépületek lerombolása során több mint harminc ember vesztette életét – köztük hat gyermek –, és csaknem százan megsérültek.



Az Úrangyala imádság és a Szent Mihály arkangyalhoz mondott fohász után – amelyet Pavlo Honcsaruk, a Harkiv–Zaporizzsjai Egyházmegye püspöke vezetett – Visvaldas Kulbokas érsek, apostoli nuncius vigasztaló beszédét hallhatták a jelenlévők.



Arra biztatta őket, hogy imádkozzanak Istenhez, kérjék oltalmát és segítségét az úton, amely az ő országába vezet.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Ternopil–Zborivi Görögkatolikus Főegyházmegye

