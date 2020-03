Az otthoni imádságot segítő útmutatót írt Szocska A. Ábel bazilita szerzetes, nyíregyházi püspök

Kedves Testvérek!

Mindenható Istenünk a kinyilatkoztatás és maga Jézus Krisztus által is megszólítja az embert, az ember pedig az imádságával képes válaszolni Isten szeretetteljes szavára, és meg is tudja szólítani őt azzal a reménnyel a szívében, hogy hálaadásai, kérései meghallgatásra találnak. Jézus is erre buzdít minket: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7).

Ebben a rendkívüli helyzetben, amikor a korlátozások nem teszik lehetővé az eddig megszokott közös szertartásokon való részvételt, meg kell találnunk otthonainkban – a családegyházban – az imádság végzésének a helyes módját.

Ez nagyon jó alkalom arra, hogy lakhelyünkön kialakítsunk egy falrészt vagy imasarkot, egy polcot, asztalt, ahol elhelyezhetjük ikonjainkat, amelyek előtt meggyújthatunk egy szál gyertyát, ahol a családtagjainkkal közösen elmondhatjuk egyéni imádságainkat vagy azokat az imádságokat, amelyeket sok esetben csak a templomban mondtunk el a szertartások alatt.

Nagyon fontosnak tartom felhívni a kedves testvérek figyelmét, hogy amikor bekapcsolódunk egy szertartás közvetítésébe, az imádságot vegyük nagyon komolyan, tudatosítva magunkban, hogy otthonainkban is a Szentháromságos egy Istent szólítjuk meg, akinek a színe elé állunk. Legyen hát a magatartásunk és viselkedésünk is ennek megfelelő, testtartásunk lehetőleg álló, és öltözetünk illő, mint amikor templomba megyünk.

Az imádság alatt próbáljunk meg lehetőleg minden külső zavaró tényezőt (például mobiltelefont, munkavégzést, pihenést) kizárni.

Imádságunk legyen összeszedett és áhítattal teljes! Így próbáljunk meg, Istennek tetsző imádság által továbbra is egy közösséget alkotni távollévő szeretteinkkel és hittestvéreinkkel.

Imádságos szeretettel:

Ábel testvér

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír